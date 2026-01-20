Επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Το χαρτζιλίκι δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται μέσω IRIS

Με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω IRIS δεν αποτελεί δωρεά
Close-up photo of young male hands holding a credit card and a mobile phone.
iStock

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ, μετά από σύγχυση που προκλήθηκε από πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS μεταξύ γονέων και παιδιών.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η μεταφορά -μέσω IRIS- ποσών από γονείς σε παιδιά για την κάλυψη καθημερινών ή μικροεξόδων, το λεγόμενο «χαρτζιλίκι», δεν συνιστά δωρεά και, δεν γεννά φορολογική υποχρέωση.

Η διευκρίνιση αφορά τις περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι προστατευόμενο, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY. 

Επιχειρήσεις
