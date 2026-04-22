AEGEAN: Αύξηση κόστους από τα καύσιμα έως 110 εκατ. ευρώ το 2026 – Πίεση από τη διεθνή συγκυρία

Στο ζήτημα της τιμής των αεροπορικών καυσίμων εστίασε ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σημειώνοντας ότι η εταιρεία δεν ανησυχεί τόσο για την επάρκεια όσο για το κόστος.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της AEGEAN, επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και εκτίμησε ότι, εφόσον οι τιμές αποκλιμακωθούν στο δεύτερο εξάμηνο, το επιπλέον κόστος για το 2026 θα διαμορφωθεί μεταξύ 90 και 110 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά τις κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Χωρίς αυτές, το κόστος θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερο, ενώ μόνο για το πρώτο εξάμηνο η επιβάρυνση εκτιμάται στα 40 – 60 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η AEGEAN διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση με ταμειακά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει μέρισμα 0,9 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική επιστροφής αξίας προς τους μετόχους.

Ως προς την επάρκεια καυσίμων, όπως ανέφερε, αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας και από την ίδια την αγορά (Helleniq Energy και Motor Oil) δεν διαφαίνεται άμεσο πρόβλημα για τους επόμενους 3 – 4 μήνες.

«Έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής κάνουν εξαγωγές jet fuel, έτοιμου δηλαδή προϊόντος, και θεωρούν ότι έχουν σημαντική επάρκεια παραγωγής αρκετούς μήνες μπροστά. Για τα ελληνικά αεροδρόμια για τους επόμενους 3-4 μήνες δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε «αντίστοιχα και με δύο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού που ασχολούνται με τη διαχείριση συμβολαίων καυσίμων (hedging) και είχαμε επαφές την περασμένη Παρασκευή ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα της Ευρώπης ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η δική μας η πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση είναι ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις που δημιουργούνται για το ζήτημα με εναλλακτικές διαδρομές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με την αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, σημειώνεται πως η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει, από τις αρχές Απριλίου, σε διαφοροποιήσεις τιμών, ωστόσο, όπως τονίστηκε από την διοίκηση, το κατά πόσο αυτές θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της ζήτησης.

Ειδικότερα ανέφερε «έχουμε από τις αρχές Απριλίου κάνει κάποια διαφοροποίηση στις τιμές. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι μέρος αυτού του κόστους θα μπορέσει να προστατευτεί, να καλυφθεί, να ισορροπηθεί, να ισορροπηθεί από τις αξίες αυτές των τιμών». Επισήμανε πάντως πως η ενεργειακή κρίση επηρεάζει ευρύτερα την καταναλωτική δυνατότητα και όχι μόνο τον κλάδο των αερομεταφορών δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τη συνολική αγορά.

Τέλος, έκανε λόγο για μια «δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία σίγουρα το πρώτο εξάμηνο θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και από κει και πέρα η εξέλιξή της θα φανεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία που μας ταλαιπωρεί όλους και βέβαια όλο τον κόσμο».