Αναδιάρθρωση ΕΛΤΑ: Παράθυρο επιβίωσης περισσότερων υποκαταστημάτων στην επαρχία

Αλλαγές στο αρχικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε συνεννόηση διοίκηση της επιχείρησης.

Ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως αυτές τις μέρες τρέχει μία πολύ εξειδικευμένη «παραμετροποιήση» σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ προκειμένου να υπάρξει μία νέα απόφαση για το ποια καταστήματα τελικά θα κλείσουν και ποια θα παραμείνουν ανοιχτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Νοεμβρίου 2025 έκλεισαν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους πελάτες, 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια επί συνόλου 486, δημιουργώντας αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες όπου αυτά έδρευαν.

Μετά από αυτήν την αναστάτωση, αποφασίστηκε να κλείσουν μόνο τα 46 ενώ για τα υπόλοιπα 158 δόθηκε 3μηνη παράταση λειτουργίας, μέχρι να ληφθεί εκ νέου απόφαση για την τύχη τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο newsit.gr πως με βάση νέα, πιο εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία θέτει σε εφαρμογή η διοίκηση της ΕΛΤΑ, σε συνεννόηση με το Υπερταμείο (στο οποίο υπάγεται) και την κυβέρνηση, ενδεχομένως να παραμείνουν ανοιχτά κάποια -μεταξύ των 158 που έχουν παραμείνει ανοιχτά με 3μηνη προθεσμία- και να κλείσουν ιδίως εκείνα που είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να αποφασιστεί το ποια καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και ποια όχι, δεν θα έχουν να κάνουν με την κερδοφορία ανά κατάστημα αλλά συνολικά τη διασφάλιση της κερδοφορίας της εταιρεία συνολικά, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr.

Για παράδειγμα, ενδεχομένως να παραμείνει ανοιχτό ένα μη κερδοφόρο κατάστημα σε μια κωμόπολη ή κοινότητα της επαρχίας, αν οι κάτοικοι δεν έχουν άλλο φυσικό σημείο για χρηματικές συναλλαγές όπως η πληρωμή εργοσήμου για τους εργάτες γης (πχ γιατί δεν υπάρχει κανένα υποκατάστημα τράπεζας σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων) και να κλείσει ένα κερδοφόρο κατάστημα σε μία μεγάλη πόλη γιατί σε ακτίνα ελάχιστων χιλιομέτρων υπάρχει άλλο ένα κερδοφόρο κατάστημα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές με βάση την παραπάνω λογική, η συγχώνευση δύο κερδοφόρων καταστημάτων σε μία μεγάλη πόλη θα μπορούσε να αυξήσει σε τέτοιο βαθμό τα κέρδη της εταιρείας (στην κλίμακα των δυο αυτών καταστημάτων) καθώς μειωνόταν τα λειτουργικά κόστη που να μπορούσαν αυτά τα παραπάνω κέρδη να χρηματοδοτήσουν ένα μη κερδοφόρο κατάστημα στην επαρχία.