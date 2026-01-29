Συμβαίνει τώρα:
Αναπτυξιακός Νόμος: Επιταχύνονται οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων με την προσθήκη 150 νέων στελεχών

Θεσμοθετήθηκε η απαιτούμενη διάταξη που έλυσε οριστικά το ζήτημα της αποζημίωσής τους για το έργο που προσφέρουν
Η τελετή ορκωμοσίας στο υπουργείο Ανάπτυξης
Με 150 νέους πιστοποιημένους ελεγκτές και αξιολογητές ενισχύονται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να επιτχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Όπως ανέφερε η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη κατά την τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, «οι νέοι ελεγκτές και αξιολογητές, ως συνεργάτες του υπουργείου Ανάπτυξης, θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου».

Η κυρία Σιαράπη αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορούσε την αποζημίωση των πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιολογητών, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε η απαραίτητη νομοθετική πρόβλεψη. Υπογράμμισε πως, με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, θεσμοθετήθηκε η απαιτούμενη διάταξη που έλυσε οριστικά το ζήτημα της αποζημίωσής τους για το έργο που προσφέρουν.

