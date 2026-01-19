Ανέβασαν στροφές οι μονάδες αερίου, λιγνίτη και υδροηλεκτρικών για να καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρισμού

Σημαντική αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλότερη χρήση στις θερμικές μονάδες έφερε το ψύχος και ο «παραδοσιακός» χειμώνας που βιώνει η χώρα μας φέτος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και οι υψηλές εξαγωγές, οι θερμικοί σταθμοί ηλεκτρισμού δουλεύουν πλέον σε μεγαλύτερους ρυθμούς, ενώ αυξημένη είναι και η συμβολή των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Έτσι, αντισταθμίζεται και η διακύμανση στις μονάδες ΑΠΕ (αιολικά-φωτοβολταϊκά), που την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, αλλά δείχνει να ανακάμπτει πλέον.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την Παρασκευή έδειξαν ότι το 58,6% του ηλεκτρισμού παράχθηκε από τις μονάδες αερίου και το 10,5% από το λιγνίτη. Τα υδροηλεκτρικά είχαν 18,6% και οι ΑΠΕ 12,2%. Από το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας των 135 GWh, οι 32 GWh κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό.

Για σήμερα (19.1.2026), οι προβλέψεις δείχνουν κορύφωση της ζήτησης, καθώς η θερμοκρασία πέφτει ακόμα περισσότερο στη χώρα μας. Σε ωριαία βάση, θα φτάσει έως τα 8.600 MW, δηλαδή σχεδόν στα επίπεδα των θερμότερων ημερών του καλοκαιριού.

Πάντως, προς το παρόν η ελληνική αγορά δεν δείχνει να πληρώνει την αυξημένη λειτουργία των συμβατικών μονάδων το ίδιο ακριβά όσο άλλες χώρες, ή όσο ακριβά την πλήρωνε σε παλαιότερες αντίστοιχες περιόδους. Την Κυριακή διαμορφώθηκε μια ξεχωριστή εικόνα, καθώς η Ελλάδα είχε από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής πανευρωπαϊκά, με 96 ευρώ/MWh, έναντι 117 στη Βουλγαρία, 106 στη Γερμανία και 110 στη Γαλλία.

Ως εκ τούτου, προκύπτει μια αρκετά υγιής κατάσταση στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα δίχως ελλείψεις και ακραίες εξάρσεις των τιμών, όπως αυτές που είχαν σημειωθεί σε παλαιότερες φάσεις με αυξημένη ζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου τον τελευταίο μήνα είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ, καθώς μπορεί να επηρεάσει και το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού στο εξής. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή οι εγχώριες μονάδες αερίου καίνε καύσιμο και διαμορφώνουν το κόστος τους με βάση την τιμή του περασμένου μήνα, που ήταν ακόμη χαμηλά.

Σχετική δήλωση έκανε την Κυριακή ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι το υπουργείο ελπίζει να υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε νέες επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές, αν τα πράγματα ξεφύγουν από τα όρια.