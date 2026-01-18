Άνω των 307 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στο AI από την ΕΕ

Με ισχυρή χρηματοδοτική ώθηση προς την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί δύο νέους κύκλους χρηματοδότησης συνολικού ύψους άνω των 307 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο θεματικό πεδίο «Ψηφιακά, Βιομηχανία και Διάστημα» και συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική ενίσχυσης της τεχνολογικής και βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, 221,8 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται σε δράσεις που στοχεύουν στη μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης από την έρευνα στην πράξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται αξιόπιστες εφαρμογές ΑΙ, προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων και τεχνολογίες που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με έμφαση σε τομείς όπως η ρομποτική, οι κβαντικές εφαρμογές, η φωτονική και τα εικονικά περιβάλλοντα.

Ξεχωριστή θέση στο χρηματοδοτικό πακέτο καταλαμβάνει η Open Internet Stack Initiative, για την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση άνω των 40 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτών ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών, ενισχύοντας τα ευρωπαϊκά ψηφιακά οικοσυστήματα και μειώνοντας την εξάρτηση από τεχνολογίες εκτός Ευρώπης.

Ο δεύτερος κύκλος προσκλήσεων, προϋπολογισμού 85,5 εκατ. ευρώ, εστιάζει στην ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε αναδυόμενες τεχνολογίες και κρίσιμες πρώτες ύλες. Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, συστήματα επόμενης γενιάς για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικές λύσεις για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, καθώς και νέα υλικά με ενσωματωμένες προηγμένες δυνατότητες αισθητήρων.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στη στρατηγική «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας» και αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς από τα κράτη – μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα επενδυτικά και ερευνητικά σχήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.