Άνοιγμα της Energean στη Δυτική Αφρική με στόχο να επαναλάβει όσα πέτυχε στην Ανατολική Μεσόγειο

Η αρχή έγινε με τον Πρίνο και η συνέχεια ήρθε στην Ανατολική Μεσόγειο σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Πλέον η Energean ανοίγεται ακόμα παραπέρα και επιδιώκει να ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο στη Δυτική Αφρική, με απώτερο στόχο να παράγει φυσικό αέριο για κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της περιοχής.

Όπως τόνισε σχετικά μιλώντας σε εφημερίδα της Σενεγάλης ο διευθύνων σύμβουλος, Μαθιός Ρήγας, η Energean εκτιμά ότι η συγκεκριμένη χώρα μπορεί να γίνει το «Ισραήλ» της Δυτικής Αφρικής υπό την έννοια ότι διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους και τη δυνατότητα να εξάγει αέριο στις γειτονικές αγορές.

«Το όραμά μου είναι να μετατραπεί η Σενεγάλη σε ενεργειακά ανεξάρτητη χώρα και σε προμηθευτή ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε σχετικά στη Le Soleil, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ευκαιρία που παρουσιάζεται και για την ίδια την πετρελαϊκή.

«Στο παρελθόν ανακαλύφθηκε φυσικό αέριο, όμως παρέμεινε ανεκμετάλλευτο επειδή οι ποσότητες θεωρήθηκαν πολύ μικρές από τις μεγάλες πετρελαϊκές…Στη Σενεγάλη είναι εφικτό να παραχθεί αέριο έναντι μικρότερου κόστους, καθώς οι ανεξάρτητες πετρελαϊκές έχουν χαμηλότερα κόστη από τις μεγάλες», πρόσθεσε ο κ. Ρήγας.

Με τον τρόπο αυτό, η Σενεγάλη χαρακτηρίζεται πλέον ως χώρα προτεραιότητας για την Energean, η οποία την επέλεξε διότι διαθέτει σημαντικό γεωλογικό δυναμικό, αποδεδειγμένες ποσότητες αερίου, μια αγορά που έχει ανάγκη το φυσικό αέριο, αλλά και γειτονικές αγορές που μπορούν να εφοδιαστούν, ανάμεσά τους το Μαρόκο.

«Το Μαρόκο έχει μεγάλη ανάγκη για αέριο. Η Σενεγάλη μπορεί να γίνει προμηθευτής, όπως έγινε το Ισραήλ προς την Αίγυπτο», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean.

Όπως δήλωσαν στο newsit κύκλοι της εταιρείας, προς το παρόν γίνεται προσπάθεια για το πρώτο βήμα εισόδου στην αγορά της Δυτικής Αφρικής, είτε στη Σενεγάλη είτε σε κάποια άλλη χώρα. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάποια συμφωνία, η διοίκηση ελπίζει να κάνει ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να ανοίξει η «πόρτα» και να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα μελλοντικά.