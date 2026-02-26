Apple: Σε τροχιά επέκτασης στην Ινδία μέσω άμεσων πληρωμών

Σε συζητήσεις με μεγάλες ινδικές τράπεζες και διεθνή δίκτυα καρτών βρίσκεται η Apple, προκειμένου να προετοιμάσει την έναρξη λειτουργίας του Apple Pay σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ψηφιακών πληρωμών παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η Apple βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ICICI Bank, HDFC Bank και Axis Bank, καθώς στοχεύει να εισαγάγει την υπηρεσία πληρωμών της στην Ινδία έως τα μέσα του 2026, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Apple συζητά, επίσης, το σχέδιο με τα δίκτυα πληρωμών Mastercard και Visa, όπως ανέφεραν πηγές, αλλά η ίδια η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σχεδιαζόμενη είσοδος του Apple Pay εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Apple για ενίσχυση της παρουσίας της στην Ινδία, μια αγορά με πληθυσμό άνω του 1,4 δισεκατομμυρίου και ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη. Αν και το μερίδιο αγοράς της είναι ακόμη μικρό σε μια περιοχή που κυριαρχείται από φθηνότερες συσκευές Android, η αυξημένη παρουσία της Apple στον τομέα της παραγωγής και της λιανικής πώλησης στην Ινδία την έχει βοηθήσει να κάνει σημαντικά βήματα.

Το Apple Pay στην Ινδία αναμένεται να υποστηρίξει το κρατικά υποστηριζόμενο Unified Payments Interface (UPI) της χώρας, παράλληλα με τις πληρωμές με κάρτα. Το UPI, το οποίο επιτρέπει στους Ινδούς πελάτες να μεταφέρουν άμεσα χρήματα και να πληρώνουν λογαριασμούς, κυριαρχεί στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Google Pay της ανταγωνιστικής Alphabet, το PhonePe που ελέγχεται από την Walmart και η Amazon.com συγκαταλέγονται μεταξύ των παγκόσμιων παικτών που ήδη λειτουργούν πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών στην Ινδία, παράλληλα με εγχώριους παίκτες όπως η Paytm.

Η Apple χρησιμοποιεί, επίσης, την Ινδία ως πρώτη βάση παραγωγής για την εξαγωγή iPhone στις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας την παρουσία της στον τομέα της κατασκευής εκτός Κίνας. Η κίνηση αυτή έχει βοηθήσει στην προστασία των πελατών στην εγχώρια αγορά από τις αυξήσεις των τιμών λόγω των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, επεκτείνει ραγδαία την παρουσία της στον τομέα της λιανικής πώλησης στην Ινδία. Αυτή την εβδομάδα άνοιξε το έκτο κατάστημά της, σε μια τοποθεσία στη Βομβάη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι πωλήσεις στην Ινδία αυξάνονται ραγδαία, καθιστώντας την αγορά αυτή βασικό μοχλό για τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.