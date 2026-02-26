Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Apple: Σε τροχιά επέκτασης στην Ινδία μέσω άμεσων πληρωμών

Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλες ινδικές τράπεζες και διεθνή δίκτυα καρτών, επιδιώκοντας την είσοδο του Apple Pay στην Ινδία έως τα μέσα του 2026
Το λογότυπο της Apple
REUTERS / Mike Segar / File Photo

Σε συζητήσεις με μεγάλες ινδικές τράπεζες και διεθνή δίκτυα καρτών βρίσκεται η Apple, προκειμένου να προετοιμάσει την έναρξη λειτουργίας του Apple Pay σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ψηφιακών πληρωμών παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η Apple βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ICICI Bank, HDFC Bank και Axis Bank, καθώς στοχεύει να εισαγάγει την υπηρεσία πληρωμών της στην Ινδία έως τα μέσα του 2026, σύμφωνα με το Bloomberg. 

Η Apple συζητά, επίσης, το σχέδιο με τα δίκτυα πληρωμών Mastercard και Visa, όπως ανέφεραν πηγές, αλλά η ίδια η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σχεδιαζόμενη είσοδος του Apple Pay εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Apple για ενίσχυση της παρουσίας της στην Ινδία, μια αγορά με πληθυσμό άνω του 1,4 δισεκατομμυρίου και ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη. Αν και το μερίδιο αγοράς της είναι ακόμη μικρό σε μια περιοχή που κυριαρχείται από φθηνότερες συσκευές Android, η αυξημένη παρουσία της Apple στον τομέα της παραγωγής και της λιανικής πώλησης στην Ινδία την έχει βοηθήσει να κάνει σημαντικά βήματα.

Το Apple Pay στην Ινδία αναμένεται να υποστηρίξει το κρατικά υποστηριζόμενο Unified Payments Interface (UPI) της χώρας, παράλληλα με τις πληρωμές με κάρτα. Το UPI, το οποίο επιτρέπει στους Ινδούς πελάτες να μεταφέρουν άμεσα χρήματα και να πληρώνουν λογαριασμούς, κυριαρχεί στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Google Pay της ανταγωνιστικής Alphabet, το PhonePe που ελέγχεται από την Walmart και η Amazon.com συγκαταλέγονται μεταξύ των παγκόσμιων παικτών που ήδη λειτουργούν πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών στην Ινδία, παράλληλα με εγχώριους παίκτες όπως η Paytm.

Η Apple χρησιμοποιεί, επίσης, την Ινδία ως πρώτη βάση παραγωγής για την εξαγωγή iPhone στις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας την παρουσία της στον τομέα της κατασκευής εκτός Κίνας. Η κίνηση αυτή έχει βοηθήσει στην προστασία των πελατών στην εγχώρια αγορά από τις αυξήσεις των τιμών λόγω των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, επεκτείνει ραγδαία την παρουσία της στον τομέα της λιανικής πώλησης στην Ινδία. Αυτή την εβδομάδα άνοιξε το έκτο κατάστημά της, σε μια τοποθεσία στη Βομβάη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι πωλήσεις στην Ινδία αυξάνονται ραγδαία, καθιστώντας την αγορά αυτή βασικό μοχλό για τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
64
62
56
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Οι πληρωμές με κάρτα κυριαρχούν – Σχεδόν 1 στις 2 ΜμΕ τις επιλέγουν για τις επιχειρηματικές τους δαπάνες
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διενήργησε έρευνα για λογαριασμό της Visa με στόχο να εξετάσει τις επιχειρηματικές πληρωμές που πραγματοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Adult man paying with credit card at cafe, close-up of hands with credit card and credit card reader
Tα deals της Atlantic SEE LNG Trade στις ΗΠΑ
Η Atlantic SEE LNG Trade εξασφάλισε 4 νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής
Atlantic SEE LNG Trade
Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+
Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των ανθρώπων 60+ ως προς την πρόσβαση, την κατανόηση και την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών
Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+
Newsit logo
Newsit logo