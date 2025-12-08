Bloomberg: Η Atlantic αναζητά περισσότερους προμηθευτές LNG από τις ΗΠΑ

Προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ επιδιώκει να εξασφαλίσει η κοινοπραξία του Ομίλου Άκτωρ με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ελλάδας, ΔΕΠΑ – Εμπορίας.

Συγκεκριμένα, μετά από συμφωνία τον Νοέμβριο με την Venture Global για την εισαγωγή του καυσίμου στην Ελλάδα για εξαγωγή σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade αναζητά περαιτέρω προμηθευτές, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αλέξανδρος Εξάρχου , πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτωρ. Η συμφωνία με την Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030-2050, αλλά οι πωλήσεις στην Ουκρανία και τη Ρουμανία πρόκειται να ξεκινήσουν το 2026, σύμφωνα με το Βloomberg.

«Θα χρειαστούμε περισσότερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026 έως 2030 χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic.

Η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή και η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης να εξασφαλίσει ενέργεια για τον χειμώνα, αφού οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές εξαφάνισαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου της.

Η συμφωνία που υπέγραψε η Depa τον περασμένο μήνα για την προμήθεια της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα διευκολυνθεί μέσω της Atlantic», δήλωσε ο Εξάρχου. Η Atlantic θα επικεντρωθεί στο αμερικανικό LNG, είπε, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας ρωσικού φυσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2027.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί μια δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν από το 2030 για να δημιουργήσει έναν διάδρομο που θα επεκτείνει την ικανότητα διαμετακόμισης LNG σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτό ήταν επίσης κρίσιμο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, πρόσθεσε.

Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα διερευνήσει τη μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα κατασκευής των δικών της πλοίων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η κίνηση της Atlantic στο LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Aktor για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των κερδών και τη μείωση της εξάρτησής της από τις κατασκευές, σύμφωνα με τον Έξαρχου. Η εταιρεία θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τις κατασκευές από το 85% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο 40%, με τη συνεισφορά της ενέργειας να αναθεωρείται πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε.

«Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026 έως 2030 θα είναι σημαντική και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμη πιο σημαντική», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η Άκτωρ κατέχει το 60% των μετοχών της Atlantic, ενώ η Depa το 40%.