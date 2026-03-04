Cenergy Holdings: Άνω των 2 δισ. ευρώ οι πωλήσεις της το 2025

Άνω των 2 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Cenergy Holdings το 2025, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, απόρροια της δυναμικής πορείας και των δύο τομέων δραστηριότητας, σύμφωνα με σημερινή (4.3.2026) ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Cenergy Holdings έφθασαν τα 2,06 δισ. ευρώ το 2025 και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 28% αύξηση σε ετήσια βάση, λόγω της αποτελεσματικής εκτέλεσης έργων και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα του 17%.

Το καθαρό κέρδος κατέγραψε άνοδο κατά 39% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 194 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ στις 31.12.2025, στηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών.

Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,6x, γεγονός που αντικατοπτρίζει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και συνετή διαχείριση κεφαλαίων.

Ο Όμιλος προχωρά στο 2026 διατηρώντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τις ανταγωνιστικές βιομηχανικές του υποδομές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόβλεψη για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της οικονομικής χρήσης του 2026 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 370 και 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4 Μαρτίου 2026 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,26 ευρώ ανά μετοχή.