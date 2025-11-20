CrediaBank: Άλμα 116% στα κέρδη στο εννεάμηνο 2025

Στα 58,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων της CrediaBank στο εννεάμηνο 2025, σημειώνοντας άλμα 116% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η εντυπωσιακή αύξηση των κερδών της CrediaBank έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας, της εξυγίανσης του ισολογισμού και της ενίσχυσης της δραστηριότητας σε όλα τα μέτωπα. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 40,8 εκατ. ευρώ, από μόλις 2,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 343 εκατ. ευρώ στο περσινό εννεάμηνο.

Η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής, με την πρώτη έκδοση διεθνών ομολόγων στην ιστορία της CrediaBank, την αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, την επιχειρησιακή ενοποίηση και τη δημιουργία του νέου concept καταστήματος «Νέας Εμπειρίας». Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής εντάσσεται και η προγραμματισμένη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της τράπεζας.

Στο κομμάτι της χρηματοδότησης, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στο εννεάμηνο έφτασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 45% σε ετήσια βάση και ήδη πάνω από τον ετήσιο στόχο των 2,1 δισ. ευρώ. Περίπου το 47% των νέων δανείων κατευθύνθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ το υπόλοιπο 53% σε μεγάλες επιχειρήσεις, αντανακλώντας τη στροφή της τράπεζας στην παραγωγή νέων εργασιών. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 848 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με 306 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 86% σε 120,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 120% στα 26,3 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 16% των επαναλαμβανόμενων εσόδων. Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% στα 146,8 εκατ. ευρώ και τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 164,5 εκατ. ευρώ, από 86,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Η βελτίωση της κερδοφορίας συνοδεύεται από ισχυρή εικόνα κόστους και ποιότητας χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υποχώρησε στο 64,2% από 68,3% στο εννεάμηνο 2024, παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω συγχώνευσης. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε περίπου 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16%, με την CrediaBank να εμφανίζει δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας 184%.

Σε επίπεδο ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,9% από 54,1% ένα χρόνο πριν, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ στο 47,8%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 10,6%, σημαντικά πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 17,6%, απορροφώντας τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης και την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης.