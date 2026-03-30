Επιχειρήσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Θερινό διζωνικό ωράριο από 1η Απριλίου – Οι ώρες με μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Στόχος είναι η πρόσβαση των καταναλωτών τις ώρες που είναι πιο φθηνό
iStock
iStock

Από 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Πιο αναλυτικά, ανά ζώνη, το ωράριο του ΔΕΔΔΗΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα προσαρμόζεται ως εξής

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.
Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo