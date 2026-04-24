Εξάρχου (AKTOR): Ευκαιρία για την Ελλάδα στη νέα ενεργειακή κρίση – Ρόλος «γέφυρας» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να διαχειριστεί τη νέα ενεργειακή κρίση από καλύτερη θέση, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν διεθνώς, αποκομίζοντας οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, όπως ανέφερε στο Delphi Economic Forum ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου,.

Όπως υπογράμμισε, η χώρα βρίσκεται σε ευνοϊκή συγκυρία για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο και τον Όμιλο AKTOR, μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς διατηρεί αναπτυξιακή πορεία και ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Ο κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου από εθνικής πλευράς, καθώς δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει ανώτερες δυνατότητες εξοπλιστικών προμηθειών από τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την ουσιαστική δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου των ΗΠΑ στη χώρα μας, ενισχύει την γεωπολιτική θέση της χώρας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συγκυρία στο παρελθόν. Έτσι, σημείωσε ότι εάν ληφθεί υπόψη σε αυτούς τους συσχετισμούς ότι η ελληνική οικονομία παραμένει η πλέον αναπτυσσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρεται ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τη νέα κατάσταση.

Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης που έχει επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, που ενισχύει τις προσπάθειες της Αθήνας να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των επιδιώξεων των ΗΠΑ και της πολιτικής της ΕΕ Και τόνισε ότι για αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την νέα ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι εξ αιτίας των καταστροφών που έχουν υποστεί από τον πόλεμο οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ, έχει προκληθεί σοβαρό ζήτημα τροφοδοσίας στη διεθνή αγορά. Και δεδομένου ότι ο Κατάρ αποτελεί τον βασικότερο προμηθευτή της Κίνας, εκτίμησε ότι το Πεκίνο θα στραφεί για την τροφοδοσία του στη Ρωσία, ένα ενδεχόμενο που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο ως γνωστόν έχει απαγορευθεί στην ΕΕ.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade σημείωσε ότι το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει η Ευρώπη, είναι να διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου σε μακροχρόνια βάση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της, καθώς κινδυνεύει να πέσει θύμα αισχροκέρδειας. Και προέβλεψε ότι σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα τον επερχόμενο χειμώνα, εάν έχει αφεθεί εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της αγοράς και τον πληθωρισμό εν μέσω σοβαρών προβλημάτων στη διεθνή προμήθεια αερίου. Ενώ σχολίασε ότι αυτό δεν θα είναι αποτέλεσμα της αλληλουχίας των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά ουσιαστικά της αδυναμίας της Ευρώπης να μιλήσει με ενιαία φωνή και ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η νέα αυτή κατάσταση θα υποχρεώσει την Ε.Ε. να λάβει κεντρικές αποφάσεις για λογαριασμό όλων των κρατών – μελών, όπως έγινε με την πανδημία, κινητοποιώντας πόρους είτε μέσω ενός Ταμείου Ανάκαμψης είτε μέσω της έκδοσης Ευρωομολόγου ώστε να αντιμετωπιστούν οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.