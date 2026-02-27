Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ ως το 2029 – Αυξάνεται το επιτρεπόμενο έσοδο

Σε αυξημένες επενδύσεις τα αμέσως επόμενα χρόνια οδηγεί τον ΑΔΜΗΕ η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρισμού και το χρονοδιάγραμμα για τις διασυνδέσεις των νησιών, με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με την εισήγησή του προς τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της περιόδου 2026 – 2029, προβλέπεται μια άνοδος των επενδύσεων από τα 1,3 δισ. ευρώ φέτος στα 2 δισ. ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Έτσι, διαμορφώνεται ένα σύνολο περί τα 6,2 δισ. ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο, έναντι εκτίμησης για 5,3 δισ. προηγουμένως. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η διοίκηση έκανε λόγο και για το αυξημένο κόστος που καλείται πλέον να επωμιστεί ο ΑΔΜΗΕ, λόγω των υψηλότερων τιμών στα καλώδια και άλλων παραγόντων πέραν του δικού του ελέγχου.



Παράλληλα, μετατέθηκε πρόσφατα κατά ένα έτος, από το 2029 στο 2030, η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, γεγονός που επηρεάζει το επενδυτικό σχέδιο.

Όπως αναφέρει σχετικά ο διαχειριστής στη νέα εισήγηση, καλείται να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επενδυτικό πλάνο, που ανταποκρίνεται στους ενισχυμένους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ενεργειακούς στόχους.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει έργα υψηλής κεφαλαιακής έντασης και τεχνικών προκλήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, οι διασυνδέσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών, οι νέες διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς με σκοπό την συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Έτσι ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει ότι η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος προϋποθέτει ένα σταθερό, προβλέψιμο και συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ρυθμιστικό περιβάλλον, προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων του, και διασφαλίζοντας την πλήρη και έγκαιρη ανάκτηση του κόστους/εσόδου του Διαχειριστή και του παρέχει εύλογη και δίκαιη απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται ένα Επιτρεπόμενο Έσοδο που θα βρεθεί φέτος στα 609 εκατ. ευρώ και θα ανέβει ως τα 903 εκατ. ευρώ το 2029.

Συγκριτικά, το έτος 2025 το επιτρεπόμενο έσοδο καθορίστηκε από τη ΡΑΑΕΥ στα 478 εκατ. ευρώ και το απαιτούμενο έσοδο στα 411 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται πλέον η απόφαση της Αρχής που θα τα συγκεκριμενοποιήσει για το εξής.

Ένα άλλο σημαντικό νούμερο, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (ή WACC) θα βρεθεί στο εύρος του 7,47% έως 7,68% την επόμενη τριετία, δηλαδή σε αντίστοιχο επίπεδο με το τωρινό 7,45%.

Τέλος, να προσθέσουμε ότι τα παραπάνω μεγέθη επηρεάζουν εμμέσως τα ποσά που πληρώνουν οι καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των χρεώσεων στους λογαριασμούς τους.