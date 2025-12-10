ΕΤΑΔ για Ακτή Βουλιαγμένης: Κατατέθηκαν 4 δεσμευτικές προσφορές για μακροχρόνια μίσθωση

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης έλαβε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της Β΄ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΤΑΔ, σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ακτή Βουλιαγμένης αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι προσφοράς των επιχειρηματικών σχημάτων ΦΑΪΣ Συμμετοχών Α.Ε., της κοινοπραξίας Evergood Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων – Γευσηνούς Α.Ε.Β.Ε., της κοινοπραξίας Reds Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ακινήτων και Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. και της Air Canteen Α.Ε.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση, για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 έτη, της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο φτάνει τα 638,5 μέτρα.

Η Ακτή Βουλιαγμένης αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας. Το 2024 υποδέχθηκε περίπου 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανέρχεται σε 8.000 άτομα.