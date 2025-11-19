Euronext: Στο 74,25% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της για την απόκτηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (ATHEX), ανακοίνωσε σήμερα (19.11.2025) η Euronext, κάνοντας γνωστό ότι η αποδοχή διαμορφώθηκε στο 74,25%.

Στην ανακοίνωση της Euronext διευκρινίζεται ότι στις 24 Νοεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ATHEX, που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Θα εκδώσει τις μετοχές του ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euronext:

Η EURONEXT N.V. («Euronext» ή ο «Προτείνων») ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή μετοχών για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATHEX») 19 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία υπεβλήθη στις 30 Ιουλίου 2025, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 η κάθε μία («Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και οποιαδήποτε «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως της Euronext σε ευρώ ονομαστικής αξίας €1,60 η κάθε μία («Μετοχή του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής 0,050 Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία (1) Μετοχή ATHEX. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαίο γράμμα και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση θα έχουν την ίδια σημασία με αυτή που τους δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), καθώς και στη μεταγενέστερη ανακοίνωση για την Έγκριση της Αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2025, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ATHEX και της Euronext.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 17 Νοεμβρίου 2025, 1.962 μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα, συνολικά, 42.953.405 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή. Συνεπώς, η προϋπόθεση του Μειωμένου Ελαχίστου Αριθμού Μετοχών, να έχουν προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα, και να μην έχουν ανακληθεί, 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, έχει ικανοποιηθεί.

ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 η ΕΚ παρείχε:

την έγκρισή της σχετικά με την άμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEX, την έγκρισή της σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXClear, την έγκρισή της σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXCSD, και (δ) την έγκρισή της σχετικά με την απόκτηση από τους Μετόχους Αναφοράς της Euronext έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ATHEX, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, η ΡΑΑΕΥ και η ΕΚ παρείχαν την έγκρισή τους σχετικά με τη αλλαγή ελέγχου της ATHEX λόγω της συμμετοχής της στην HenEx και στην EnExClear. Συνεπώς, οι αιρέσεις έχουν πληρωθεί.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, ο Προσφέρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ATHEX που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προσφέρων θα εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris στις 24 Νοεμβρίου 2025. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ATHEX που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται, στις 24 Νοεμβρίου 2025, ενώ η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025. Η Euronext θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, εφόσον είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Deutsche Bank AG ενήργησε ως Σύμβουλος της Euronext για τη Δημόσια Πρόταση. H δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Euronext για τη συναλλαγή.