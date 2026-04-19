Ευκαιρίες για startups και νέους επιχειρηματίες υπόσχονται προγράμματα τραπεζών και δράσεις του ιδιωτικού τομέα

Το OpenAI Greek Startup Accelerator είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Endeavor Greece και της OpenAI
Μια σειρά από δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας των startups είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα.

Στόχος των φορέων που αναπτύσσουν τις δράσεις είναι η δημιουργία ευκαιριών για νέους, η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) και οι συνέργειες.

Πέρα από τομείς όπου υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της ενίσχυσης του τομέα του διαστήματος, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ευρύτερα την καινοτομία υπηρετούν και τράπεζες, πανεπιστήμια και άλλοι οργανισμοί με δράσεις που δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το OpenAI Greek Startup Accelerator εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Endeavor Greece και της OpenAI. Είναι τρίμηνο πρόγραμμα που ολοκληρώνεται τον Μάιο και στηρίζει ελληνικές AI-native νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγκέντρωσε 240 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 21 ομάδες από 11 διαφορετικούς κλάδους, όπως healthtech, fintech, robotics και defense tech, με έδρα κυρίως στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό όπου δραστηριοποιούνται Έλληνες της διασποράς. Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, τεχνική υποστήριξη, mentoring και διεθνή δίκτυα.

Το Scale Up by Endeavor Greece, που υλοποιείται για έβδομη χρονιά, είναι η πρώτη διεθνής επιχειρηματική κοινότητα που ξεκίνησε από τη χώρα. Σήμερα αριθμεί 64 εταιρείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πάνω από 3.400 θέσεις εργασίας και έχουν αντλήσει περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια.

Η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί τον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds που έχει συμπληρώσει 15 χρόνια. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική του φάση και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης στις 10 Ιουνίου. 

Το egg – enter grow go της Eurobank στηρίζει επίσης συστηματικά νεοφυείς επιχειρήσεις, με παρουσία στην αγορά δεκατριών ετών. Από το 2013 έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες. 

Η Alpha Bank προωθεί τον Διαγωνισμό FinQuest που αναζητά δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την άμεση εφαρμογή των λύσεων τους στην τραπεζική καθημερινότητα. 

Άνοιξε επίσης στις 6 Απριλίου ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL, σε 20 νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για ναυαρχίδα του Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org), που στοχεύει σε βάθος πενταετίας να υποστηρίξει συνολικά 100 startups ελληνικού ενδιαφέροντος προσφέροντάς τους τα εργαλεία, τη δικτύωση και την καθοδήγηση που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies. 

Το ΕΚΠΑ τρέχει τον 10ο κύκλο του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης». Στόχος του είναι να μετατραπούν οι καινοτόμες ιδέες των φοιτητών σε δυναμικές startups.

