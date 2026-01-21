Hellenic Train: Νέα τρένα και επένδυση για αύξηση της επιβατικής κίνησης έως το 2027

Στον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης μέσα στα επόμενα χρόνια στοχεύει η Hellenic Train, με τον αριθμό των επιβατών να φτάνει σχεδόν τα 28 εκατομμύρια, ενώ η άφιξη των νέων τρένων προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train έχει κάνει σημαντική επένδυση στην παραγγελία 12 νέων τρένων για τον βασικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και 11 προαστιακών συρμών, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 300 επιβάτες ο καθένας. Η παραγγελία έγινε σε συνεργασία με την Alstom, με τη διαδικασία να έχει επιταχυνθεί ώστε η παράδοση να γίνει σε μόλις δύο χρόνια, αντί για τα συνήθη 3-4 χρόνια.

Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να φτάσει στη χώρα το δοκιμαστικό τρένο της Alstom, το οποίο θα παραμείνει για μερικούς μήνες ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Οι δοκιμές στις ελληνικές ράγες θα διαρκέσουν έως τον Μάιο με Ιούνιο, ενώ τον Φεβρουάριο ξεκινά η εκπαίδευση των μηχανοδηγών.

Τα νέα τρένα θα διαθέτουν σύγχρονο σχεδιασμό με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, προσαρμοζόμενο φωτισμό LED και βελτιωμένη ηχομόνωση για πιο άνετο ταξίδι. Θα φτάνουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, με δυνατότητα αναβάθμισης, και θα είναι εξοπλισμένα με το προηγμένο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου και σηματοδότησης ETCS Level 2, που αυξάνει τόσο την ασφάλεια όσο και τη χωρητικότητα του δικτύου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο, το ETCS Level 2 θα επιτρέψει τη δρομολόγηση έως και 90 τρένων την ημέρα στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Η επένδυση αυτή αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες της Hellenic Train και να αυξήσει τη συχνότητα των δρομολογίων στον βασικό άξονα, με στόχο να προσελκύσει έως και το 70% των μετακινήσεων, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ταξιδιού στις 3,5 ώρες και αυξάνοντας τα δρομολόγια σε 8-12 ζεύγη ημερησίως από 2 που είναι σήμερα.

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι διοικούντες, η επιτυχία εξαρτάται από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη συνεχή, σωστή συντήρηση του δικτύου, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου και την επιστροφή των επιβατών.

Τέλος, παρά τη διαφωνία με τον διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα τέλη χρήσης του δικτύου, οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και βιωσιμότητας του σιδηροδρομικού δικτύου.