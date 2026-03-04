Η Air France αναστέλλει τις πτήσεις προς την Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France θα αναστείλει τις πτήσεις της προς την Αβάνα από τα τέλη Μαρτίου έως τουλάχιστον τα μέσα Ιουνίου λόγω της έλλειψης καυσίμων στην Κούβα, ανακοίνωσε σήμερα (4.3.2026) η αεροπορική εταιρεία στο AFP.

Η Air France ανακοίνωσε ότι από τις 29 Μαρτίου και μετά θα διακόψει τις πτήσεις των αεροσκαφών της προς την Αβάνα λόγω της έλλειψης καυσίμων που παρατηρείται στην Κούβα. Η εταιρεία αναφέρει ότι υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσαν οι πτήσεις να επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου και μετά.

«Λόγω της έλλειψης καυσίμων στο νησί της Κούβας και του αντίκτυπού της στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, οι πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας μεταξύ Παρισιού – Σαρλ ντε Γκωλ και Αβάνας θα ανασταλούν προσωρινά από την Κυριακή 29 Μαρτίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία θα ξαναρχίσει από τις 15 Ιουνίου. Η Air France δήλωσε ότι στους πελάτες που επηρεάζονται θα προσφερθεί επανακράτηση, κουπόνι ή πλήρης επιστροφή χρημάτων.

Η Air France πραγματοποιεί στην παρούσα φάση τρεις πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι προς την Αβάνα.