Η Alpha Bank εξαγόρασε το Μινιόν από την Dimand έναντι 36,7 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Alpha Bank με τη DIMAND για την απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας
Το εμβληματικό κτήριο του ΜΙΝΙΟΝ στο κέντρο της Αθήνας απέκτησε η Alpha Bank, καταβάλλοντας τίμημα περίπου 36,7 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συμφωνίας με τον όμιλο DIMAND.

Η συναλλαγή αφορά την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής Alkanor Μ.Α.Ε. της DIMAND, η οποία κατέχει το σύγχρονο, βιοκλιματικό συγκρότημα του ΜΙΝΙΟΝ. Αγοραστής είναι η θυγατρική της Alpha Bank, ABINVEST I, μέσω της Arcela Investments Limited.

Σύμφωνα με τη DIMAND, η εξαγορά ανήλθε σε περίπου 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι επενδυμένων κεφαλαίων ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Σε ενημερωτικό της σημείωμα, η Alpha Bank αναφέρει ότι ακολουθεί μια συνεπή και μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και την αποδοτική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η Τράπεζα επενδύει επιλεκτικά σε ακίνητα εισοδήματος, εστιάζοντας σε σύγχρονα γραφεία, ακίνητα logistics, καταστήματα λιανικής και επιλεγμένα ξενοδοχεία σε μεγάλα αστικά κέντρα, με βασικά κριτήρια την τοποθεσία, την ποιότητα των μισθωτών, τις σταθερές ταμειακές ροές και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ESG).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του ΜΙΝΙΟΝ, ενός πλήρως ανακαινισμένου ακινήτου μικτών χρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο πληροί τα επενδυτικά κριτήρια της Alpha Bank.

Όπως επισημαίνεται, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Τράπεζας αναμένεται να αποφέρει έσοδα από μισθώσεις τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ το 2026, ενισχύοντας τη συνολική προβλεψιμότητα και ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

