Η Energean εξαγοράζει ποσοστό της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks στην Αγκόλα

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική με την εξαγορά μεριδίου σε κοιτάσματα της Chevron στην Αγκόλα ανακοίνωσε σήμερα (12.3.2026) η Energean.

Συγκεκριμένα, η Energean υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 31% της Chevron στο Block 14 και του 15,5% στο Block 14K, σε θαλάσσιες περιοχές της Αγκόλας. Αυτή η εξαγορά παρέχει προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αποτελεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική της Energean για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική, όπως αναφέρει η εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παράγουν περίπου 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα συνολικά, που αντιστοιχούν σε 13 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το προς εξαγορά ποσοστό. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη το 2025 ήταν 119 εκατ. δολάρια και η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές της Energean.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε: «Η εξαγορά ενός παραγωγικού χαρτοφυλακίου πετρελαίου στην παγκοσμίου κλάσης λεκάνη υδρογονανθράκων της Αγκόλας, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις, αποτελεί ορόσημο για την Energean. Αντιπροσωπεύει την πρώτη μεγάλη επένδυσή μας στη Δυτική Αφρική και συνάδει με τη στρατηγική μας εστίαση στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και τη γεωγραφική διαφοροποίηση. Τα υψηλής ποιότητας και παραγωγής ταμειακών ροών περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παρουσιάζουν σταθερή παραγωγή πετρελαίου και περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής προοπτικής αύξησης πόρων από την ανάπτυξη της περιοχής PKBB. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό αυτών των περιουσιακών στοιχείων ενώ επεκτείνουμε τη θέση μας στη χώρα. Το αποδεδειγμένο ιστορικό μας σε επιχειρήσεις στα βαθιά νερά και στην υλοποίηση υπεράκτιων έργων μάς τοποθετεί κατάλληλα για να στηρίξουμε τον στρατηγικό στόχο της χώρας να αυξήσει τα αποθέματα και να αντιμετωπίσει τη μείωση παραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την Αγκόλα και τους μετόχους μας. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την Chevron σε αυτήν την εξαγορά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ισχυρή τους κληρονομιά, την κουλτούρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την επιχειρησιακή αριστεία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αγκόλας και τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να προωθήσουμε τη στρατηγική επέκταση της Energean στη Δυτική Αφρική».

Το βασικό τίμημα είναι 260 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής είναι η 1η Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Block 14, στο οποίο η Energean θα είναι και Διαχειριστής (Operator), είναι υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο που παράγει από οκτώ πετρελαϊκά πεδία περίπου 40 χιλ. βαρέλια/ημέρα (12 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 31% προς εξαγορά). Οι υπόλοιποι εταίροι στο Block 14 είναι οι Etu Energias (29%), Azule Energy (20%) και Sonangol P&P (20%).

Το Block 14K παράγει περίπου 2 χιλ. βαρέλια/ημέρα. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι Trident Energy (15,75%, Διαχειριστής), Total E&P Congo (26,75%), Etu Energias (14,5%), Azule Energy (10%), Sonangol P&P (10%) και SNPC (7,5%).