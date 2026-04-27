Η Κίνα μπλοκάρει την εξαγορά της startup Manus από την Meta ύψους 2 δισ. δολαρίων

Η Κίνα αποφάσισε να εμποδίσει την εξαγορά της εταιρείας Manus -μιας νεοσύστατης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στη Σιγκαπούρη με κινεζικές ρίζες- από τη Meta έναντι 2 δισ. δολαρίων.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας διέταξε την ακύρωση της συμφωνίας με την Meta, σε μια σύντομη δήλωση σήμερα Δευτέρα (27.4.2026), αναφέροντας με μια μονογραμμική ανακοίνωση ότι αποφάσισε να απαγορεύσει τις ξένες επενδύσεις στη νεοφυή επιχείρηση σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το διάταγμα για τη Manus ενδέχεται να αποτελέσει πλήγμα για τη Meta, καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί στον τομέα της AI εταιρείες όπως η Microsoft και η Google της Alphabet, καθώς και τις OpenAI και Anthropic. Η Manus θα βοηθήσει τη Meta να αναρριχηθεί σε ηγετική θέση στον καυτό τομέα των AI agents, δηλαδή των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών. Να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την κορυφαία συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η συμφωνία είχε τεθεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουάσιγκτον, καθώς Αμερικανοί νομοθέτες έχουν απαγορεύσει σε συμπατριώτες τους επενδυτές να χρηματοδοτούν απευθείας κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, το Πεκίνο έχει εντείνει τις προσπάθειές του να αποθαρρύνει τους Κινέζους ιδρυτές ΑΙ από το να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

Όταν η Meta ανακοίνωσε τη συμφωνία στα τέλη του 2025, ο τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε ότι θα επιδιώξει να επιταχύνει την καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τις επιχειρήσεις και να ενσωματώσει προηγμένο αυτοματισμό στα καταναλωτικά και εταιρικά προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού Meta AI.

Η Manus ιδρύθηκε στην Κίνα πριν μεταφερθεί στη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία αναπτύσσει γενικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης και λάνσαρε τον πρώτο της γενικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης τον Μάρτιο του 2025, ο οποίος μπορεί να εκτελέσει σύνθετες εργασίες όπως έρευνα αγοράς, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Η κυκλοφορία είδε την νεοσύστατη επιχείρηση να επαινείται ως το επόμενο DeepSeek.