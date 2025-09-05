Η Κομισιόν «χτυπά» αμερικανική ψηφιακή πλατφόρμα με πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ για μονοπωλιακές πρακτικές

Πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ επέβαλε σήμερα (5.9.25) η Κομισιόν στην Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά διαφημιστικής τεχνολογίας. Η εταιρεία κατηγορείται ότι ευνοούσε τις δικές της διαφημιστικές υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών, παραβιάζοντας τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Συγκεριμένα, η απόφαση της Κομισιόν πυροδοτήθηκε από καταγγελία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκδοτών και ανακοινώθηκε εν μέσω απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για εμπορικά αντίποινα σε περίπτωση που η ΕΕ ασκήσει πίεση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Πρόκειται για το τέταρτο σημαντικό πρόστιμο που επιβάλλεται στην Google από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και έρχεται μετά από τετραετή έρευνα. Η Κομισιόν ζητά από την εταιρεία να σταματήσει τις πρακτικές «αυτοπροτίμησης» και να υποβάλει προτάσεις διορθωτικών μέτρων εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενδέχεται να απαιτηθεί η πώληση τμημάτων της διαφημιστικής τεχνολογίας της, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση επρόκειτο να ανακοινωθεί αρχικά τη Δευτέρα (1.9.25), όμως αναβλήθηκε λόγω αντίθεσης του επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τον αντίκτυπο των πιθανών αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η καθυστέρηση ανέτρεψε το αρχικό σχέδιο της επιτρόπου Ανταγωνισμού, Τερέζα Ριμπέρα.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Google ευνοούσε τις δικές της τεχνολογικές υπηρεσίες προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών, καταχρώμενη την κυρίαρχη θέση της στην αγορά από το 2014 έως σήμερα.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε αμέσως να ασκήσει έφεση. Η Lee-Anne Mulholland, αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων στην Google, δήλωσε ότι η κίνηση «επιβάλλει αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτές να βγάλουν χρήματα».

Η τιμωρία της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να χλευάζει επανειλημμένα τις προσπάθειες της Ένωσης να περιορίσει την ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών της Σίλικον Βάλεϊ. Αν και η Google εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αντιμονοπωλιακές έρευνες παγκοσμίως, σημείωσε πρόσφατα μια νίκη στις ΗΠΑ, όταν ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να διαλυθεί η δραστηριότητα αναζήτησης της εταιρείας, παρά τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, οι δραστηριότητες τεχνολογίας διαφημίσεων της Google εξακολουθούν να απειλούνται στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να καταθέσει προτεινόμενα μέτρα αργότερα την Παρασκευή, ενόψει της ακρόασης στις 22 Σεπτεμβρίου σχετικά με αυτές τις προτάσεις. Προηγουμένως, το υπουργείο είχε προτείνει να αναγκάσει την Google να εκποιήσει την πλατφόρμα Ad Manager για να αντιμετωπίσει τους φερόμενους αντιανταγωνιστικούς κινδύνους.

Η ΕΕ προειδοποίησε την Google το 2023 ότι είχε καταχραστεί την κυριαρχία της στην τεχνολογία διαφήμισης για να βλάψει τους διαδικτυακούς εκδότες. Εκείνη την εποχή, η επιτροπή με έδρα τις Βρυξέλλες δήλωσε ότι η Google είχε ευνοήσει το δικό της πρόγραμμα ανταλλαγής διαφημίσεων έναντι των ανταγωνιστών της και είχε ενισχύσει τον κεντρικό ρόλο της εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας διαφημίσεων.

Η προκάτοχος της Ριμπέρα, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, είχε δηλώσει πως μόνο μια «υποχρεωτική εκποίηση» μέρους των δραστηριοτήτων της Google θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα. Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, κατά τη δεκαετή θητεία της στην Κομισιόν, είχε επιβάλει στην Google πρόστιμα άνω των 8 δισ. ευρώ σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, εκ των οποίων μία ακυρώθηκε και μία μειώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ.