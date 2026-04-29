Η PREMIA απέκτησε 34 ακίνητα αξίας 49 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027
Η PREMIA υπόγραψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 34 ακίνητα αξίας 49 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την PREMIA, από το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της PREMIA: 

«Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20.4.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της PREMIA, Pandora Invest II A.E., η οποία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας. Στην περίμετρο της συναλλαγής περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας € 49 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων (όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027».

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA Properties ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει την στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA».

Επιχειρήσεις
Grid Telecom και 4iG υπόγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια
