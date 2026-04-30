Η ψηφιακή ευημερία των παιδιών στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου βρέθηκε η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο μέσα από την συζήτηση με τίτλο «Μεγαλώνοντας υπεύθυνα και με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Αχιλλέας Κανάρης και ο Jeffrey DeMarco, Ανώτερος Σύμβουλος της Save the Children για την προστασία των παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνους.

Την αρχή έκανε ο Jeffrey DeMarco, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της έρευνας «Youth Digital Wellbeing and Resilience Index 2025», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone και της Save the Children. Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από 7.755 νέους ηλικίας 13-18 ετών σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης της ψηφιακής συμμετοχής των παιδιών με την προστασία τους, μέσα από έναν συνδυασμό ρύθμισης, εκπαίδευσης και τεχνολογικών λύσεων.

Ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα που προωθούνται στοχεύουν συγκεκριμένα σε πλατφόρμες που «χρησιμοποιούν αλγορίθμους που μπορεί να δημιουργήσουν εθιστικά συμπεριφορικά μοτίβα», επισημαίνοντας ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν αργήσει να θέσουν τα απαραίτητα όρια». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ψυχική υγεία των παιδιών», συγκρίνοντας την ανάγκη ρύθμισης με τα μέτρα ασφαλείας στην αυτοκίνηση, τα οποία θεσπίστηκαν με καθυστέρηση, ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι έως το 2027 να έχει διαμορφωθεί ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε ότι «κυρίως άργησαν οι εταιρείες», αναφερόμενος στη μη επαρκή ανταπόκριση των πλατφορμών στον έλεγχο ηλικίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά προχώρησε στην ανάπτυξη του εργαλείου Kids Wallet, εξηγώντας ότι «δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο» και επιτρέπει απλώς την επιβεβαίωση του αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Τόνισε ότι από τις αρχές του 2027 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι στην εκπαίδευση δεν υπάρχει το ένα, ή το άλλο, αλλά και τα δύο», συνδυάζοντας περιορισμούς και εκπαίδευση. Όπως τόνισε, η απαγόρευση χρήσης κινητών στα σχολεία εφαρμόζεται ήδη και ενισχύεται, ενώ παράλληλα απαιτείται συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς «δεν μπορεί να πετύχει τίποτα αν δεν συνεννοηθούμε όλοι μεταξύ μας». Ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Connected Parents» για την ενημέρωση περίπου 50.000 γονέων, επισημαίνοντας ότι «η επεξήγηση και η τεκμηρίωση προς τα παιδιά έχουν κυρίαρχο ρόλο», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, τόνισε ότι «ως εταιρεία που διαμορφώνει τις ψηφιακές υποδομές του μέλλοντος, θεωρούμε ότι έχουμε και την ευθύνη να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους νεότερους χρήστες», δίνοντας ως παράδειγμα το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδίασε η Vodafone για την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας παιδιών και γονέων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη ψηφιακή ενηλικίωση αποτελεί συλλογική ευθύνη: «η πολιτεία θέτει το πλαίσιο, οι εταιρείες δημιουργούν τα εργαλεία και οι γονείς καθοδηγούν. Στόχος δεν είναι να μείνει η νέα γενιά εκτός ψηφιακού κόσμου, αλλά να μπορεί να κινείται σε αυτόν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση».

Η συζήτηση, που συντόνισε η δημοσιογράφος Αντριάνα Παρασκευοπούλου, κατέδειξε την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους, με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων να αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας.