Κατά 1,6% αυξήθηκε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας το 2025

Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ, έναντι 484.461.029 χιλ. ευρώ το 2024.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (11,6%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων ο τζίρος το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 129,44 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, που είχε ανέλθει σε 127,63 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (15,6%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (9,3%).

Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο τζίρος τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37,64 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (16,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).