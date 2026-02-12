Επιχειρήσεις

Κατά 1,6% αυξήθηκε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας το 2025

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%)
Top view shot of two industrial workers wearing reflective jackets standing on mining worksite outdoors using digital tablet, copy space
iStock

Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ, έναντι 484.461.029 χιλ. ευρώ το 2024.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (11,6%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων ο τζίρος το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 129,44 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, που είχε ανέλθει σε 127,63 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (15,6%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (9,3%).

Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο τζίρος  τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37,64 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (16,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
144
100
69
62
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελία WhatsApp για απόπειρα των ρωσικών αρχών να «μπλοκάρουν εντελώς» τη λειτουργία της
Την απόπειρα των ρωσικών αρχών να μπλοκάρουν τη λειτουργία της προκειμένου να αναγκάσουν τους χρήστες να στραφούν σε μια υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος, κατήγγειλε το WhatsApp
WhatsApp
Newsit logo
Newsit logo