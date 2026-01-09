Κομβικός ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στη διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΑΔΜΗΕ στη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Αντιπρόεδρος του Med-TSO, Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνόδου Ανατολικής Μεσογείου της Ένωσης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Med-TSO, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε στη συστηματική συμβολή του ΑΔΜΗΕ στην εκπόνηση μελετών και στην κατάρτιση του Μεσογειακού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (Mediterranean Master Plan) του προγράμματος TEASIMED 2, με χρονικό ορίζοντα το 2030 και το 2040. Το Σχέδιο περιλαμβάνει έργα διασύνδεσης που υλοποιεί, στηρίζει ή σχεδιάζει ο Διαχειριστής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο διασυνδεδεμένου και ανθεκτικού ηλεκτρικού συστήματος στη Μεσόγειο.

Ειδική αναφορά έγινε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ (Great Sea Interconnector), την Αίγυπτο (GREGY), καθώς και στη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία (Saudi Greek Interconnection).

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης χαρακτήρισε τη διασύνδεση που θα ενώσει για πρώτη φορά την Ευρώπη με την Αραβική Χερσόνησο, μέσω της Ελλάδας, ένα εμβληματικό έργο του οικονομικού και γεωπολιτικού διαδρόμου IMEC, επισημαίνοντας ότι συνάδει πλήρως με τη στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commissioner for the Mediterranean) και του Med-TSO για διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου και τον περιφερειακό Διαχειριστή της περιοχής, GCCIA.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το πρόγραμμα TEASIMED 2, την πρωτοβουλία του Med-TSO που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ηλεκτρικών συστημάτων στη Μεσόγειο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις προοπτικές δημιουργίας ενός πιο διασυνδεδεμένου και βιώσιμου ηλεκτρικού δικτύου, στη βάση συγκεκριμένων έργων διασύνδεσης, ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών πολιτικών.

Στη διευρυμένη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Πρέσβης της Ε.Ε. στην Ιορδανία, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ιορδανίας, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και στελέχη Διαχειριστών, Ρυθμιστικών Αρχών και περιφερειακών ενεργειακών φορέων από όλα τα κράτη της Μεσογείου. Η επόμενη διάσκεψη του Med-TSO, στο πλαίσιο του TEASIMED 2, θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το απολογιστικό συνέδριο του προγράμματος θα ακολουθήσει τον Φεβρουάριο του 2026 στις Βρυξέλλες.