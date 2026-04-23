Ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 2025

Ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας διατηρεί τη δυναμική του και το 2025, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περίπου το 65%–70% της συνολικής παραγωγής ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat (επεξεργασία ΣΕΑΟΠ), οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών διαμορφώθηκαν το 2025 σε 104,3 εκατ. ευρώ και 36,7 εκατ. κιλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με το 2024 καταγράφεται πτώση 9,2% σε αξία και οριακή μείωση 0,6% σε ποσότητα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διεθνή τάση περιορισμού της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, που συνδέεται τόσο με αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες όσο και με τις οικονομικές πιέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 παραμένει ο βασικός προορισμός, απορροφώντας περίπου το 76,9% της αξίας και το 77,5% της ποσότητας των εξαγωγών, ενώ οι τρίτες χώρες καλύπτουν το υπόλοιπο 23,1% και 22,5% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο πενταετίας (2021-2025), οι εξαγωγές εμφανίζουν συνολική αύξηση +20,6% σε αξία και +2,1% σε ποσότητα, ενώ η μέση τιμή πώλησης παραμένει αυξημένη κατά +18,1%, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ορίζοντα δεκαετίας, οι ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών καταγράφουν αύξηση κατά 40,6% σε αξία, +6,1% σε ποσότητα και +32,5% στη μέση τιμή πώλησης, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος στρέφεται σταθερά προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Χώρες Εξαγωγών

Τα κράτη – μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό εξαγωγικό προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών απορροφώντας περίπου 77% της αξίας και της ποσότητας των εξαγωγών το 2025.

Oι εξαγωγές εντός ΕΕ27 ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά -5,9%,ενώ οι αντίστοιχες εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. Kg, αυξημένες κατά +1,5%.

Η Γερμανία παραμένει η βασική αγορά, απορροφώντας το 35% της αξίας (36,6 εκατ. ευρώ) και το 40% της ποσότητας ( 14,6 εκατ. Kg) των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες το 2025 διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ και 8,2 εκατ. Kg, (περίπου 23% της αξίας και 22,5% της ποσότητας). Το 2025 καταγράφουν σημαντική μείωση έναντι του 2024 κατά -18,7% σε αξία και κατά -7% σε ποσότητα.

Ελληνικά αλκοολούχα ποτά ανά κατηγορία

Το ούζο παραμένει διαχρονικά ο βασικός «πρεσβευτής» της εξωστρέφειας της ελληνικής ποτοποιίας και το 2025, καταλαμβάνοντας περίπου το 59% του συνόλου. Το 2025 οι εξαγωγές του ούζου ανήλθαν σε 61,4 εκατ. ευρώ, (-4,8% έναντι 2024 ) και 24,4 εκατ. Kg (-4,5% έναντι 2024).

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, οι εξαγωγές του ούζου εντός ΕΕ27 το 2025 ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ και 16,9 εκατ. kg, έναντι 43,4 εκατ. ευρώ και 17,8 εκατ. kg το 2024. Αυτό μεταφράζεται ποσοστιαία σε μείωση κατά -4,7% σε αξία και μείωση κατά -4,94% σε ποσότητα για το 2025 έναντι του 2024.

Οι εξαγωγές του ούζου εκτός ΕΕ27 (Τρίτες Χώρες) το 2025 διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ και 7,4 εκατ. kg, έναντι 21,1 εκατ. ευρώ και 7,7 εκατ. kg το 2024. Σε ετήσια βάση, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά -5% σε αξία και μείωση κατά -3,5% σε ποσότητα.

Η κατηγορία «άλλα αλκοολούχα» (τύπου brandy), η οποία καταλαμβάνει το 22% του συνόλου, είναι η μοναδική η οποία αυξήθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ (+6,7%) και 7,5 εκατ. kg (+17,5%).

Η κατηγορία «λικέρ» υποχώρησε στα 7,2 εκατ. ευρώ (-10,3%), ενώ η κατηγορία «άλλα (βότκα, τζιν, ουίσκι, αποστάγματα)» παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, στα 10,1 εκατ. ευρώ (-42,8%).

Τέλος, οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αν και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο (≈2% σε αξία και ≈1% σε ποσότητα) του συνόλου των εξαγωγών, έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την τελευταία πενταετία.

Σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς μειώθηκαν σε αξία στα 2,1 εκατ. ευρώ (-19,3% ) ενώ οι ποσότητες αυξήθηκαν κατά +4,2%.

Ο πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, Χάρης Μαυράκης, δήλωσε: «Το 2025 εξελίχθηκε διεθνώς σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Πέρα από τις επίμονες οικονομικές πιέσεις, οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ και τα αντίμετρα που ακολούθησαν προκάλεσαν αλυσιδωτές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις εμπορικές ροές του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος του κόστους ζωής περιόρισε τις «προαιρετικές» δαπάνες των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των αγορών ποτών. Παράλληλα, η εντεινόμενη στροφή των καταναλωτών προς την υγεία, την ευεξία και τη μετριοπάθεια ενίσχυσε τη διεθνή τάση για χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες συνθήκες της αγοράς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εξελίξεις στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (π.χ. MERCOSUR) αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ένα σταθερό και βασισμένο σε κανόνες εμπορικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων».