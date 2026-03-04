LAMDA Development: Αυξημένα κατά 29% τα EBITDA και εισπράξεις 1,5 δισ. ευρώ από το Ελληνικό για το 2025

Αυξημένα κατά 29%, σε σχέση με το 2024, είναι τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου LAMDA Development για το 2025 που διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την σημερινή (4.3.2026) ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της LAMDA Development έφτασαν τα 91 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,9 φορές σε σχέση με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου στα 91 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,9 φορές σε σχέση με το 2024

Συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου στα 3,8 δισ. ευρώ

Νέο ρεκόρ Operating Malls EBITDA στα 89,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2024

Νέο ρεκόρ EBITDA για τις Μαρίνες στα 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2024

Αύξηση 96% στα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) σε σχέση με το 2024

Συνολικές εισπράξεις άνω του 1,5 δισ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 28.2.2026, με το 85% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχει ήδη διατεθεί.

Αναφορικά με το έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 28.2.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 571 διαμερίσματα δηλαδή στο 85% του συνόλου. Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 291 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 96% σε σύγκριση με το 2024, αναδεικνύοντας τη σημαντική συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων). Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 567 εκ. ευρώ την 31.12.2025 (έναντι 292 εκατ. ευρώ την 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες, ποσού 232 εκατ. ευρώ. Η ετήσια μεταβολή των κερδών EBITDA προ αποτιμήσεων, αντανακλά κυρίως την ομαλοποίηση των πωλήσεων οικοπέδων για το 2025, μετά την έντονη δραστηριότητα το 2024. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, ενεργοποιώντας συμβατική πληρωμή κατά προσέγγιση 60 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόοδο του έργου και τις ταμειακές ροές του. Τον Νοέμβριο του 2025, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομή,σιμης επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια του έτους 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 426 εκατ. ευρώ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 31.12.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 990 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Το EBITDA από τα εμπορικά μας κέντρα και τις μαρίνες, συνέχισε να ενισχύεται, ενώ στο Ελληνικό η κατασκευαστική δραστηριότητα προχώρησε με σημαντικούς ρυθμούς, τόσο στις οικιστικές αναπτύξεις, όσο και στα έργα υποδομών, στηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του έργου. Η εμπορική δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για κατοικίες και τις αυξημένες εισπράξεις να ενισχύουν περαιτέρω την σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών».