Level Up Talent Bootcamp: Το επόμενο βήμα από τη γνώση στην καριέρα

Στον σύγχρονο κόσμο των δεδομένων, της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, οι νέοι απόφοιτοι διαθέτουν ήδη ένα ισχυρό υπόβαθρο με βασικές δεξιότητες σε Python, SQL και Statistics. Ωστόσο, η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη παραμένει συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν μόνο τεχνικές δεξιότητες, αλλά επαγγελματίες που μπορούν να τις εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες, να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος όπως το FinTech.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη απαντά το Level Up Talent Bootcamp της doValue Greece, σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών του Alba Graduate Business School. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Εκπαίδευσης του doResponsible Financial Center, την πρωτοβουλία της doValue που μετατρέπει την εκπαίδευση σε κοινωνικό αποτύπωμα, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική επαγγελματική προοπτική.

Με άλλα λόγια, δεν είναι απλά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μια στρατηγική επένδυση στην επόμενη γενιά επαγγελματιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δεν προσθέτει απλώς τίτλους, αλλά χτίζει ρόλους και καλλιεργεί επαγγελματική ετοιμότητα.

Τι είναι το Level Up Talent Bootcamp

Το Level Up Talent Bootcamp είναι ένα εντατικό, 100% πρακτικό πρόγραμμα άνω των 100 ωρών, σχεδιασμένο για να μετατρέψει τη γνώση σε πραγματική επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα:

συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με real-world εφαρμογές,

εντάσσει τους συμμετέχοντες σε FinTech περιβάλλον,

προσφέρει mentoring από στελέχη της doValue, και μαθήματα από καθηγητές του Αlba

δίνει πρόσβαση σε πραγματικά business cases, oμαδικά projects και παρουσιάσεις

και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καριέρα σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο.

Το σημαντικότερο όφελος, όμως, είναι η απόκτηση domain expertise και πρακτικής εμπειρίας, στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες σε Data Management & Data Science, Statistics, Financial Management, καθώς και workshops που εστιάζουν στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία και η συλλογική αποτελεσματικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και τελειόφοιτους, που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους (0–3 έτη εργασιακής εμπειρίας) και ενδιαφέρονται για τους τομείς των Analytics, Finance, Business και FinTech.

Ενδεικτικά, αφορά όσους έχουν σπουδές σε:

Data Analysis

Quantitative Methods

Computer Science

Engineering

Mathematics & Statistics

Economics

ή συναφή πεδία

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην καριέρα τους.

Γιατί να επιλέξεις το πρόγραμμα της doValue Greece

Η doValue Greece αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους οργανισμούς τεχνολογικών υπηρεσιών στον χώρο της διαχείρισης πιστωτικού κύκλου. Με προηγμένα Data Systems και καινοτόμες FinTech, η doValue εξελίσσεται σε έναν Service Tech leader εξειδικευμένο στο Credit Lifecycle Management.

Η συμμετοχή στο Level Up Talent Bootcamp σημαίνει:

έκθεση σε πραγματικά δεδομένα και σύγχρονα data systems,

εμπειρία σε μοντέλα και διαδικασίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης,

ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης,

άμεση επαφή με το περιβάλλον ενός σύγχρονου οργανισμού τεχνολογίας.

Με άλλα λόγια, αποκτάς τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεχωρίσεις.

Η συνεργασία με το Αlba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School είναι ένας κορυφαίος μη κρατικός εκπαιδευτικός φορέας που ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα και σήμερα αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG).

Στα πάνω από 30 χρόνια της λειτουργίας του, το Alba διακρίνεται για τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τις διεθνείς πιστοποιήσεις από Οργανισμούς όπως το Association of MBAs, το European Foundation of Management Development και το New England Commission of Higher Education, για το ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο των μόνιμων και επισκεπτών καθηγητών του, καθώς και για την ευρύ χαρτοφυλάκιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων διοίκησης επιχειρήσεων που προσφέρει σε φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών του Alba ( Αlba Executive Development), εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στις υπηρεσίες που παρέχει, συμπεριλαμβάνονται προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης ηγεσίας, ΑΙ, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, καθώς και προγράμματα ενδυνάμωσης ηγετών του μέλλοντος (future leaders), σε συνεργασία με κορυφαίους εργοδότες στην ελληνική αγορά.

Κάνε το επόμενο βήμα

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η συμμετοχή παρέχεται χωρίς κόστος. Αν θέλεις να μετατρέψεις τη γνώση σου σε πραγματική επαγγελματική εμπειρία και να κάνεις ένα δυναμικό ξεκίνημα σε ένα πραγματικό FinTech – Business περιβάλλον, το Level Up Talent Bootcamp είναι η ευκαιρία σου. Κάνε την αίτησή σου εδώ.