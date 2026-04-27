Με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τεχνικές συζητήσεις με τα κλιμάκια της ΕΕ προκειμένου στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) να προταθεί προς ένταξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, κατά το μέρος που αφορά την εισφορά του Δημοσίου διεξάγουν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Υπηρεσίες του ΤΑΑ.

Αυτό επισημαίνουν κύκλου του ΥΠΕΝ, τονίζοντας παράλληλα ότι επιπλέον πόροι του ΤΑΑ, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ και κατ’ επέκταση να υλοποιηθεί το -εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ- Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΣΜΗΕ 2025 – 2034.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. Κομισιόν) προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του ΤΑΑ.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι μερικές εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα “Ενεργειακές Λεωφόροι” που ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», ανέφεραν σχετικά πηγές του υπουργείου.