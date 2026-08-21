Metlen: Πρώτη καύση απορριμμάτων στη Βρετανία στη μονάδα Protos ERF

Η Metlen πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη καύση απορριμμάτων στη μονάδα Ανάκτησης Ενέργειας Protos ERF, την οποία αναπτύσσει για την Encyclis στο Τσεσάιρ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Το ορόσημο, γνωστό ως «First Fire on Waste», σηματοδοτεί την είσοδο της μονάδας στα τελικά στάδια του hot commissioning και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του έργου της Metlen στην Αγγλία.

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Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η Protos ERF θα μπορεί να επεξεργάζεται έως 500.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τον χρόνο, παράγοντας έως και 49,9 MW ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεχή βάση. Η παραγόμενη ενέργεια θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών περίπου 90.000 νοικοκυριών.

Πώς λειτουργεί η μονάδα ανάκτησης ενέργειας

Η Protos ERF αξιοποιεί απορρίμματα που απομένουν μετά τη διαδικασία ανακύκλωσης, τα λεγόμενα υπολειμματικά απόβλητα, μετατρέποντάς τα σε ενέργεια.

Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα συμβάλλει στην ανάκτηση πόρων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, καθώς πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιούνται και τα παραπροϊόντα της διαδικασίας.

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Η τέφρα που προκύπτει από την καύση μετατρέπεται σε αδρανή υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευαστικές εφαρμογές, ενώ παράλληλα ανακτώνται σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα για επαναχρησιμοποίηση.

Ο ρόλος της Metlen στο έργο

Η Metlen έχει αναλάβει τον ρόλο του στρατηγικού αναδόχου για το έργο, έχοντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την προμήθεια του εξοπλισμού και την υλοποίηση της μονάδας με το μοντέλο «κλειδί στο χέρι» για λογαριασμό της Encyclis.

Στην κατασκευή συνεργάζεται με τη Standardkessel Baumgarte GmbH.

Πρόκειται για το πρώτο έργο Waste to Energy της Metlen, ένα σύνθετο εγχείρημα που παρουσίασε σημαντικές τεχνικές προκλήσεις και δυσκολίες κατά την υλοποίησή του.

Η επίτευξη του ορόσημου της πρώτης καύσης κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, παρά τις χρονικές και κοστολογικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου και στις οποίες η Metlen έχει αναφερθεί εκτενώς.

Το έργο της M RESET

Η πρώτη καύση στη μονάδα Protos ERF αποτελεί, σύμφωνα με τη Metlen, ένδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενοποίηση των πρώην M Renewables και M Power Projects κάτω από την ενιαία πλατφόρμα M RESET.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η M RESET δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον ευρωπαϊκό κλάδο κατασκευών και ενεργειακών υποδομών, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος υλικών, πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και δυσκολίες στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Metlen υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της M RESET για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο μέλλον.

Ισχυρή παρουσία της Metlen στη βρετανική αγορά

Η Metlen έχει παρουσία στην ενεργειακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί περισσότερα από 90 έργα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και έργα δικτύου.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης προηγμένες μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες συμβάλλουν στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή (Synchronous Condenser), καθώς και δύο σταθμοί μετατροπής συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) στο εμβληματικό έργο Eastern Green Link 1 (EGL1).

Η πρώτη καύση απορριμμάτων στην Protos ERF αποτελεί έτσι ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη δραστηριότητα της Metlen στη βρετανική αγορά και διευρύνει την παρουσία της στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και της ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα.