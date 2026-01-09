Νέα γραμμή του ΑΔΜΗΕ ξεκλειδώνει μεγαλύτερες διασυνδέσεις με Τουρκία και Βουλγαρία – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό 75 εκατ. ευρώ για τη νέα εναέρια διασύνδεση που θα συνδέσει το ΚΥΤ Νέας Σάντας με το ΚΥΤ Φιλίππων. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή της γραμμής των 400 kV. Ο προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 20% και ποσό απρόβλεπτων δαπανών 6,75 εκατ. ευρώ.
Η νέα εναέρια διασύνδεση του ΑΔΜΗΕ θα έχει μήκος 140χλμ και ο ανάδοχος θα κληθεί να εγκαταστήσει εξοπλισμό όπως αγωγούς προστασίας, πύργους διπλού κυκλώματος, να κάνει μετρήσεις οπτικών ινών και να πραγματοποιήσει τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο διαχειριστής θα δεχτεί τις προσφορές των ενδιαφερομένων εταιρειών μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Μετά την επιλογή του αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα υπάρχει προθεσμία εκτέλεσης του έργου εντός 30 μηνών.
Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η επιπρόσθετη ενίσχυση της σύνδεσης του ΚΥΤ Ν. Σάντας με το Σύστημα 400 kV θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των εξής στόχων:
- Της ενίσχυσης του Ελληνικού Συστήματος στο ανατολικό σύνορο, περιοχή στην οποία το Σύστημα των 400 kV είναι αραιό και η σύνδεση με το μεγάλης έκτασης Σύστημα της Τουρκίας είναι σχετικά ασθενής. Αυτή η ενίσχυση αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση μελλοντικών διασυνδετικών γραμμών ανάμεσα στο Ελληνικό Σύστημα και εκείνα της Τουρκίας και της Βουλγαρίας με τελικό στόχο την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ των Συστημάτων στην περιοχή της Νότιας Βαλκανικής.
- Της αύξησης της ικανότητας απομάστευσης της παραγωγής από αιολικά πάρκα ή/και συμβατικές μονάδες στην περιοχή της Θράκης.
- Την ισχυροποίηση του κόμβου της Νέας Σάντας που θα αποτελέσει ένα εκ των σημείων σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.