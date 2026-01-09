Νέα γραμμή του ΑΔΜΗΕ ξεκλειδώνει μεγαλύτερες διασυνδέσεις με Τουρκία και Βουλγαρία – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό 75 εκατ. ευρώ για τη νέα εναέρια διασύνδεση που θα συνδέσει το ΚΥΤ Νέας Σάντας με το ΚΥΤ Φιλίππων. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή της γραμμής των 400 kV. Ο προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 20% και ποσό απρόβλεπτων δαπανών 6,75 εκατ. ευρώ.

Η νέα εναέρια διασύνδεση του ΑΔΜΗΕ θα έχει μήκος 140χλμ και ο ανάδοχος θα κληθεί να εγκαταστήσει εξοπλισμό όπως αγωγούς προστασίας, πύργους διπλού κυκλώματος, να κάνει μετρήσεις οπτικών ινών και να πραγματοποιήσει τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

Ο διαχειριστής θα δεχτεί τις προσφορές των ενδιαφερομένων εταιρειών μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Μετά την επιλογή του αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα υπάρχει προθεσμία εκτέλεσης του έργου εντός 30 μηνών.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η επιπρόσθετη ενίσχυση της σύνδεσης του ΚΥΤ Ν. Σάντας με το Σύστημα 400 kV θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των εξής στόχων: