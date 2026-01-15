Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου

To ΔΕΗ Mini Park του Δήμου Αμαρουσίου παρέδωσε στους κατοίκους της περιοχής η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση, το ΔΕΗ Mini Park, στη συμβολή των οδών Μπασδέκη και Σύμης, με συνολική έκταση 275 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής για τον Δήμο Αμαρουσίου, που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας και στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση του νέου ΔΕΗ Mini Park στο Μαρούσι, περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει φροντίσει για την τοποθέτηση καθιστικών, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού, καθώς και ειδικών υποδομών όπως φωλιές πουλιών και χώρο ανταλλαγής βιβλίων, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Το νέο ΔΕΗ Mini Park στο Μαρούσι προστίθεται στη λίστα των δεκαέξι πάρκων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Δήμους της Αττικής, σε Πέραμα, Γέρακα, λιμο, Χαλάνδρι, Πειραιά, Αγία Παρασκευή, Κορυδαλλό, Πετρούπολη και Κηφισιά. Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Βασικό στοιχείο των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί και η φύτευση, με ποικιλία δέντρων, θάμνων, καλλωπιστικών και αναρριχώμενων φυτών που δημιουργούν μία μικρή όαση πρασίνου, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, τα ΔΕΗ Mini Parks διαθέτουν σύγχρονο σύστημα άρδευσης, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και την αντοχή των φυτεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ, οι χωματουργικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξασφαλίζουν σταθερότητα, λειτουργικότητα και αισθητική αρμονία.