Ο Γιώργος Λάμπρου στο συνέδριο Infocom World: Το όραμα της Nova – Πελάτης στο επίκεντρο, τεχνολογία ως εργαλείο προόδου

Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης της Ελλάδας σε δίκτυα νέας γενιάς, ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ των CEO των τηλεπικοινωνιακών εταίρων στο συνέδριο Infocom World.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Nova βασίζεται σ’ ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με πέντε κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες: επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, ενίσχυση ICT και IoT, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, εμπειρία πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές, που ανταποκρίνονται στη real value for money φιλοσοφία της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες υποδομές δεν είναι αυτοσκοπός: είναι το μέσο για μια καλύτερη εμπειρία πελάτη και μια πιο δυναμική οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της ψηφιακής Ευρώπης» και η Nova παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να συμβάλει ενεργά σε αυτό το μέλλον.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Nova είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της χώρας για ψηφιακό μετασχηματισμό, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική κυριαρχία, και ότι η βάση για μια πλήρως ψηφιακή χώρα είναι οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και FTTH, καθώς και σε έργα ICT που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφερόμενος στο 5G, υπογράμμισε ότι η Nova έχει φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ενώ το εξελιγμένο δίκτυο 5G+ (C-band) έχει τετραπλασιαστεί από το 2023. Στόχος είναι η κάλυψη άνω του 80% του πληθυσμού με C-band εντός των επόμενων 2-3 ετών.

Παράλληλα, η τεχνολογία 5G SA ανοίγει για τη Nova νέους δρόμους για υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας, όπως private networks, Fixed Wireless Access (FWA) και εφαρμογές network as a service, με δύο πρώτα έργα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το δίκτυο FTTH που αναπτύσσεται μέσω της United Fiber έχει ήδη φτάσει τα 800.000 homes passed.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ο κ. Λάμπρου επεσήμανε ότι η υιοθέτηση FTTH στη χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της διαθεσιμότητας υποδομών, επισημαίνοντας ότι «η αποχαλκοποίηση δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά πολιτικής, ανταγωνιστικών τιμών και ενημέρωσης των πολιτών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Nova, μέσω της United Fiber, επιταχύνει τις κάθετες υλοποιήσεις εντός κτιρίων πριν ακόμα υποβληθούν αιτήματα πελατών, μειώνοντας χρόνους ενεργοποίησης και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και δημοπρασία φάσματος – Προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πεδίο του φάσματος, ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε κρίσιμη την επερχόμενη δημοπρασία για τις ζώνες 900MHz και 1.800MHz, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από πέντε βασικές αρχές: επαρκή φασματική διαθεσιμότητα, μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των φασματικών πόρων, ισόρροπη κατανομή μεταξύ των παρόχων για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, αποσύνδεση της τιμής φάσματος από δημοσιονομική λογική και μακροπρόθεσμη σταθερότητα επενδυτικού περιβάλλοντος. «Χωρίς επαρκές φάσμα σε φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνδεσιμότητα, ψηφιακή οικονομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ICT και Μετά-RRF Εποχή – Η Nova ως καταλύτης ψηφιακής εξέλιξης

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον ρόλο της Nova ICT, όπου η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Λάμπρου δήλωσε ότι η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις αυξάνεται σταθερά τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ, παράλληλα, η Nova επενδύει σε καινοτόμες startups και τεχνολογίες όπως AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγικό εργαλείο

Τέλος, ο κ. Λάμπρου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη Nova, με εφαρμογή σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, στους πελάτες της, όπου η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει καινοτόμα έργα ICT, όπως οι λύσεις Smart Forest στον Υμηττό (ΣΠΑΥ) και το Αιγάλεω, που χρησιμοποιούν AI για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και, δεύτερον, στις εσωτερικές διαδικασίες της, με υπό εξέλιξη έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη. Ο CEO της Nova επισήμανε ότι, όπως και η ψηφιοποίηση συνολικά, το AI δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο που αξιοποιείται στο μέτρο που ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για τον πελάτη και ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Nova.