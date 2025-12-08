Επιχειρήσεις

Οι ADVENGERS κατακτούν ξανά τον τίτλο Agency of the year στα φετινά Social Media Awards

Οι ADVENGERS κατακτούν ξανά τον τίτλο Agency of the year στα φετινά Social Media Awards

Οι ADVENGERS αναδείχθηκαν ξανά Agency of the Year στα Social Media Awards 2025, μια κορυφαία διάκριση που επιβεβαιώνει την πορεία, τη δημιουργική φιλοσοφία, τη στρατηγική συνέπεια, αλλά και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των performance πρακτικών της σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται ταχύτατα.

Σε μια βραδιά γεμάτη ενθουσιασμό, οι ADVENGERS ξεχώρισαν μέσα από τις διακρίσεις που απέσπασαν για καμπάνιες συνεργαζόμενων brands όπως ΙΑΠΩΝΙΚΗ, Παπαδοπούλου, Praktiker, Star Channel, Thank You Farmer, Coffeeway, Εnerwave και Endless. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της στρατηγικής προσέγγισης, της δημιουργικής τόλμης και της αφοσίωσης της ομάδας να πρωτοπορεί σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται ταχύτατα.

Ο Γιώργος Γκριτζάλας, Chief Growth Officer & Co-Founder των ADVENGERS, σημειώνει: «Η διάκριση για τρίτη χρονιά είναι για εμάς μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση: όταν δουλεύεις με πάθος, στρατηγική σκέψη, αληθινή δημιουργικότητα και αποδοτικό performance, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή σε κάθε brand με αυθεντικότητα, συνέπεια και τη διάθεση να εξελισσόμαστε διαρκώς.»

