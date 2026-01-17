Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στη χρηματοδότηση της άμυνας με μοχλό την ΕΤΕπ

Ένα νέο χρηματοδοτικό πεδίο ανοίγει για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς μπαίνουν στη χρηματοδότηση της ασφάλειας και της άμυνας με βασικό καταλύτη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ειδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης που «τρέχει».

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που απέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια από τη διαχείριση και υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης, τοποθετούμενες ενεργά στη νέα αυτή φάση χρηματοδότησης. Πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική επιλογή, καθώς η άμυνα εντάσσεται πλέον στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είσοδος της άμυνας στον τραπεζικό χάρτη δεν αφορά, όμως, αποκλειστικά τις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες. Αντίθετα, τα διαθέσιμα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται ή υλοποιούν επενδύσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία, τις κρίσιμες υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και άλλους τομείς.

Η στρατηγική βαρύτητα που αποδίδει η ΕΤΕπ στον συγκεκριμένο τομέα αποτυπώνεται και στη διαρκή ενίσχυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης ασφάλειας και άμυνας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Τράπεζα, γεγονός που αντανακλάται στην απόφαση να αυξήσει το συνολικό μέγεθος του σχετικού προγράμματος στα 3 δισ. ευρώ, από 1 δισ. ευρώ αρχικά.

Όπως ανέφερε χθες (16.1.2026) ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς, όταν πλησιάζει η λήξη του προγράμματος θα εξεταστεί είτε η αύξηση του προϋπολογισμού είτε η έναρξη νέου χρηματοδοτικού σχήματος, επισημαίνοντας ότι «είναι εκατοντάδες οι εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι μπορούμε στον τομέα αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με όλες τις ελληνικές τράπεζες, με εμφανές ενδιαφέρον και προοπτική σύναψης συμφωνιών εντός του έτους. Η αρχή έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία υπέγραψε πρώτη χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ. Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά στοχευμένη στη στήριξη επιχειρήσεων της ασφάλειας και της άμυνας, μετά από αντίστοιχες κινήσεις στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία υλοποιείται με λογική «first come, first served», δίνοντας προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρώτες ώριμα και άμεσα υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΤΕπ έχει θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για τη χρηματοδότηση της άμυνας, καθώς εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα διαθέσει συνολικά έως 2 τρισ. ευρώ στον τομέα.

Όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της, η Τράπεζα έχει ήδη επενδύσει 100 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, έναντι επενδύσεων 80 έως 90 δισ. ευρώ σε προηγούμενα έτη.