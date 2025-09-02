Οι πωλήσεις της BYD υποχωρούν λόγω αυξανόμενου ανταγωνισμού από νεοσύστατες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας

Τα πλήγματα συνεχίζονται για την BYD, μετά από μια συγκλονιστική πτώση των κερδών που τάραξε τους επενδυτές. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας έχει δει τις μηνιαίες πωλήσεις του να σταματούν, καθώς μικρότερες νεοσύστατες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μπει για τα καλά στην αγορά.

Οι συνολικές πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν μόλις 0,1% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δείχνοντας τις προσπάθειές της να παραμείνει ανταγωνιστική. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Geely Automobile, σημείωσε αύξηση 38% τον ίδιο μήνα, ενώ οι Zhejiang Leapmotor Technology και Nio ανέφεραν ρεκόρ παραδόσεων. Οι αποστολές της Xpeng από την αρχή του έτους είναι ήδη τριπλάσιες από τις πωλήσεις της την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η άνοδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κυριαρχία της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτων στον κόσμο έχει υποστηριχθεί από επιθετικές εκπτώσεις που κέρδισαν τους καταναλωτές, αλλά προκάλεσαν την οργή των αξιωματούχων στο Πεκίνο, οι οποίοι θέλουν να εξαλείψουν τον σκληρό πόλεμο τιμών που θεωρούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη υγεία του κλάδου.

Αυτό σημαίνει ότι η BYD εισέρχεται στην περίοδο αιχμής των πωλήσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο χωρίς να βασίζεται σε εκπτώσεις και προσπαθώντας να αποκρούσει τους ανταγωνιστές που προσφέρουν κομψά, τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα σε παρόμοιες τιμές.

Η επέκταση της BYD στο εξωτερικό έχει αποδειχθεί θετική για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά κρύβει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τις μεταβαλλόμενες δυνάμεις της αγοράς στην εγχώρια αγορά. Εξαιρουμένων των παραδόσεων στο εξωτερικό και των εμπορικών παραδόσεων, οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν σχεδόν 15% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News.

Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει μακράν η πιο δημοφιλής μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα. Αν και το μερίδιο αγοράς της μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο, διατηρεί μερίδιο 14,4%. Και οι παραδόσεις από την αρχή του έτους είναι 10 φορές υψηλότερες από αυτές των Xpeng και Li Auto.

Ωστόσο, αυτές οι μικρότερες μάρκες δίνουν σκληρή μάχη για να κερδίσουν τους καταναλωτές. Η Leapmotor, που υποστηρίζεται από την Stellantis NV, έχει κατακτήσει μερίδιο 1,7% της κινεζικής αγοράς, με τις νέες κυκλοφορίες μοντέλων να συμβάλλουν στην επίτευξη ρεκόρ πωλήσεων 57.066 μονάδων τον Αύγουστο. Έχει παραδώσει σχεδόν 329.000 οχήματα φέτος, αν και χρειάζεται ένα ισχυρό φινάλε για να επιτύχει τον ετήσιο στόχο των 580.000 έως 650.000 μονάδων.

Εν τω μεταξύ, η Xpeng κερδίζει πελάτες με αυτοκίνητα εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, τα οποία έχουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα μοντέλα μαζικής παραγωγής των BYD και Geely. Τον περασμένο μήνα παρέδωσε 37.709 οχήματα, αριθμό ρεκόρ.

Ομοίως, η νεοεισερχόμενη Xiaomi, γνωστή για την κατασκευή smartphone, παρέδωσε περισσότερα από 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο. Φέτος έχει πουλήσει περίπου 210.000 μονάδες.