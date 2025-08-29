Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο ΑΒΑΞ ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

Ο προϋπολογισμός της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας ανέρχεται στα 82 εκατ. δολάρια
Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει την ολοκλήρωση του σταθμού παραγωγής ενέργειας και την επιτυχή εκκίνηση και λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Besmaya, ισχύος 282,51 MW, στη Βαγδάτη.

Με την παράδοση της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ολοκληρώνει το τρίτο κατά σειρά έργο στον συγκεκριμένο ενεργειακό σταθμό, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο Mass Group Holding (MGH). Η μονάδα, που λειτουργεί με φυσικό αέριο και αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric, έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παραγόμενου φορτίου και του σχετικού βαθμού απόδοσης.

Η νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας, προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, θα συμβάλει ουσιαστικά στις ανάγκες του εθνικού δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδίως κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Ο νέος σταθμός στην περιοχή Besmaya συνιστά ένα έργο υψηλής τεχνολογικής και κατασκευαστικής πολυπλοκότητας.

Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει τις ισχυρές ικανότητες διαχείρισης έργων της AVAX, σε συνδυασμό με την τεχνική υπεροχή και την αφοσίωση του εξειδικευμένου προσωπικού μηχανικών και εργοταξίου.

Επιβεβαιώνει, επίσης, την ικανότητα της εταιρείας να παραδίδει σύνθετα ενεργειακά έργα υποδομής σε απαιτητικά περιβάλλοντα και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AVAX στην ποιότητα και την αξιοπιστία.

Μεγάλο ενεργειακό έργο στη Ρουμανία

Διατηρώντας μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με την MGH, ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει ήδη παραδώσει πάνω από 3.430 MW εγκατεστημένης ισχύος στην εταιρία. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται δυναμικά, καθώς η ΑΒΑΞ υλοποιεί αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία ένα από τα μεγαλύτερα, υπό κατασκευή, ενεργειακά έργα στην Ευρώπη: το Έργο Συνδυασμένου Κύκλου MINTIA ισχύος 1.750 MW, ένα υψίστης σημασίας έργο για τη Ρουμανία.

Η ολοκλήρωση του εμβληματικού αυτού έργου θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει παραδοθεί και θα ενδυναμώσει τη σταθερή σχέση που έχει οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος ΑΒΑΞ με την Mass Group Holding.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την υψηλά καταρτισμένη ομάδα μας, η οποία υλοποίησε ένα έργο στρατηγικής σημασίας και υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων έργων στον ίδιο σταθμό, καθώς και του εν εξελίξει έργου του Mintia Power Plant στη Ρουμανία. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την MGH για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει, αναθέτοντάς μας το τέταρτο σε σειρά έργο, κάτι που για εμάς αποτελεί τιμή και ευθύνη. Μέσα από έργα τέτοιας κλίμακας επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στη διεύρυνση της παρουσίας της ΑΒΑΞ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επιδιώκοντας νέες επιτυχίες, δημιουργώντας διαρκή αξία και προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη».

