Όμιλος ΑΒΑΞ: Έτοιμο το 90% της σήραγγας Κατεχάκη – Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας

Το 90% της διαδρομής της «έπιασε» η «Αθηνά», ο ένας από τους δύο μετροπόντικες της ΑΒΑΞ που κατασκευάζουν τη «Γραμμή 4» Γουδή – Γαλάτσι, του Μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Η «Αθηνά», που ξεκίνησε από το φρέαρ Κατεχάκη, κινείται στην τελική ευθεία για τον προορισμό της και η κεφαλή του υπερσύγχρονου μετροπόντικα, σε ένα ορόσημο της αποστολής του, αναμένεται να «αποκαλυφθεί» σύντομα στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Εν συνεχεία ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας θα αποσυναρμολογηθεί. Σημειώνεται ότι η «Αθηνά», για να φτάσει λίγο πριν τον Ευαγγελισμό, έχει περάσει τους σταθμούς Μετρό, Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Η «Νίκη» ο δίδυμος μετροπόντικας της ΑΒΑΞ, ακολουθεί την αντίθετη πορεία, μήκους 7 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το φρέαρ Βεϊκου και αφού πέρασε από τους σταθμούς Άλσος Βεϊκου, Γαλάτσι και Ελικώνος, βρίσκεται στα όρια του σταθμού της πλατείας Κυψέλης.

Έχει αφήσει πίσω της έτοιμη σήραγγα 2,6 χλμ., έχοντας διανύσει το 37% της διαδρομής της. Το δεύτερο TBM, αφού περάσει από τους σταθμούς Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, θα φτάσει κι εκείνο στον Ευαγγελισμό, όπου θα συναντήσει την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα.

Για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου δημόσιου έργου στη χώρα, για το οποίο εργάζεται ο μηχανισμός της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM σε συνεργασία με τον κύριο του έργου, την Ελληνικό Μετρό, προχωρά και η κατασκευή των σταθμών που έχουν παραδοθεί, ενώ είναι γνωστό ότι σε κάποιους από τους συνολικά 15, όπως στα Εξάρχεια, το πάρκο Ριζάρη στον σταθμό Ευαγγελισμός και στον σταθμό του Γουδή, οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ή έχουν καθυστερήσει λόγω νομικών εμπλοκών, προσφυγών κατοίκων ή απρόβλεπτων τεχνικών ζητημάτων (δίκτυο ΕΥΔΑΠ).