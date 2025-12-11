Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ

Σημαντική ενίσχυση όλων των χρηματοοικονομικών μεγεθών, που επιβεβαιώνει ότι το 2025 είναι έτος ιστορικών υψηλών για τον Όμιλο ΑΒΑΞ, προκύπτει από τα στοιχεία του εννεαμήνου σε τζίρο, καθαρά κέρδη και EBITDA. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία των εννέα πρώτων μηνών υπερβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγέθη ολόκληρου του 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ στο 9μηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 64,6% σε 682,2 εκατ. ευρώ, έναντι 414,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ, έναντι 68,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο 9μηνο του 2024, λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων ρυθμών προόδου του ποιοτικού χαρτοφυλακίου των υπό εκτέλεση έργων.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά ύψους 18 εκατ. ευρώ στο EBITDA από τον τομέα των Παραχωρήσεων.

Το φετινό 9μηνο, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της ΑΒΑΞ ανήλθαν σε 42,1 εκατ., έναντι 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ταχεία και ποιοτική κατασκευή που οδηγεί στη δημιουργία καθαρών κερδών

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΑΒΑΞ για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, δημιουργώντας χώρο τόσο για νέες επενδύσεις, όσο και για υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Υψηλό ανεκτέλεστο και ισορροπία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,53 δισ. ευρώ, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.

Συνέχεια στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου 2025, ανερχόμενος σε 209,2 εκατ. από 237,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 427,8 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε 159,9 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.