Όμιλος Fourlis: Σχεδιάζει μία ενιαία πλατφόρμα λιανικής για όλα τα brands

Τη δημιουργία μίας ενιαίας και σύγχρονης πλατφόρμας λιανικής, που θα υποστηρίζει όλα τα brands του, σχεδιάζει ο Όμιλος Fourlis, όπως δήλωσε χθες (9.12.2025) ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Βασιλάκος, σε εορταστική εκδήλωση για τα 75 χρόνια λειτουργίας του Ομίλου.

Όπως εξήγησε ο CEO του Ομίλου Fourlis, «δεν είμαστε ούτε η IKEA, ούτε η Intersport, ούτε η Footlocker, ούτε η Holland & Barrett για να έχουμε ένα μόνο είδος καταστήματος. Είμαστε ένας Όμιλος που πρέπει να λειτουργεί ως μία σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής, με ενιαία συστήματα, ενιαία εφοδιαστική αλυσίδα και δυνατότητα να στηρίζει πολλαπλά brands και αγορές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας τις ίδιες αποθήκες, τα ίδια πληροφοριακά συστήματα και ένα ενιαίο CRM, η εταιρεία θα αποκτήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα μπορεί στο μέλλον να προσθέσει ή να αφαιρέσει concepts με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Όπως σημείωσε, όλα τα επιχειρηματικά σενάρια παραμένουν ανοιχτά, από συνεργασίες και συνέργειες μέχρι πιθανές εξαγορές.

«Προχωράμε σε αυτή τη στρατηγική, ώστε η εταιρεία να είναι θωρακισμένη για το μέλλον», τόνισε ο κ. Βασιλάκος, εξηγώντας: «δηλαδή να έχει πολυκαναλική λειτουργία, να μπορεί να κινεί αποτελεσματικά τα προϊόντα της, να προσφέρει καλή εμπειρία στον πελάτη, καλή απόδοση, σωστή πρόβλεψη και υποστήριξη. Η δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης ενός νέου e-shop ή ενός νέου concept, η ύπαρξη ενός κοινού CRM για όλο το πελατολόγιο του ομίλου και η ικανότητα ενοποίησης λειτουργιών σε διαφορετικές χώρες συνθέτουν το νέο αυτό μοντέλο.

Ήδη, ο όμιλος εφαρμόζει αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογίας και λειτουργιών, με νέα συστήματα και ενοποίηση διαδικασιών όπως η πρόβλεψη ζήτησης και η αναπλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Αυτά χρειάζονται χρόνο. Δεν θα είναι πλήρως έτοιμα από τη μία μέρα στην άλλη», σημείωσε, προσθέτοντας: «Υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο θα υλοποιείται περίπου το ένα τρίτο του έργου, για τρία συνεχόμενα χρόνια. Το αεροπλάνο πρέπει να συνεχίσει να πετάει, ενώ του αλλάζεις τον κινητήρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την Footlocker να έχει μπροστά της την ανάπτυξη οκτώ χωρών και με σχέδια επέκτασης σε νέες αγορές όπως η Κροατία και η Σλοβενία, το κοινό κεντρικό πλαίσιο λειτουργίας πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στιβαρό, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο στις ιδιαιτερότητες κάθε brand.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο τρόπος διαχείρισης των πληρωμών. Παρότι αποτελεί εξειδικευμένο κομμάτι, η ενιαία διαχείριση τους, είτε με ιδιόκτητες λύσεις είτε με κοινές υποδομές, θεωρείται κρίσιμη για το συνολικό μετασχηματισμό. «Πρέπει να πάρεις όλα τα κομμάτια της αλυσίδας αξίας της λιανικής, να τα θωρακίσεις, να τα βελτιώσεις, να τα ενοποιήσεις και μετά να δεις πού αξίζει να επενδύσεις περισσότερο», ανέφερε ο CEO.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής είναι και ο διαχωρισμός του κλάδου ακινήτων μέσω της Trade Estates, η οποία πλέον λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία. Ο όμιλος διατηρεί ποσοστό 47%, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε εμπορικά assets στο εξωτερικό, όμως τα αποτελέσματα του real estate δεν εντάσσονται πλέον στη λιανική δραστηριότητα. «Είναι σαν να νοικιάζουμε ακίνητα που ανήκουν στην Trade Estates και να εισπράττουμε το κέρδος μέσω των εσόδων και των μερισμάτων», όπως σχολίασε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλης Φουρλής, σημείωσε ότι η χρονιά εξελίχθηκε θετικά και ότι «ετοιμάζονται νέα πράγματα», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η προτεραιότητα δίνεται στα concepts που έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία και στρατηγική σημασία. Η IKEA συνεχίζει να αναπτύσσεται, κυρίως μέσα από μικρότερα καταστήματα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Η Footlocker, από την άλλη, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ομίλου αυτή τη στιγμή. Αν και η αναγνωρισιμότητα της μάρκας στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη εδραιωθεί πλήρως, τα καταστήματα που ανοίγουν παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Η πρόσφατη εξαγορά της Footlocker παγκοσμίως από τη Dick’s Sporting Goods δίνει νέα ώθηση στο brand, την ώρα που ο όμιλος Fourlis είναι ο μοναδικός παγκόσμιος franchisee της εταιρείας. «Μας ανέθεσαν ολόκληρες χώρες για ανάπτυξη. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ευκαιρία», υπογράμμισε ο κ. Βασιλάκος.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Αν ο όμιλος διέθετε 25 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για επενδύσεις, ένα μέρος θα πήγαινε υποχρεωτικά στην τεχνολογία και το υπόλοιπο στην ανάπτυξη των brands με τη μεγαλύτερη απόδοση. Το νέο λειτουργικό και τεχνολογικό μοντέλο, που ήδη υλοποιείται, θα συνεχίσει να εξελίσσεται σταδιακά.