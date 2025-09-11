Όμιλος Fourlis: Υποσχόμενος ο Σεπτέμβριος – Ισχυρή απόδοση και νέα καταστήματα ΙΚΕΑ

Υποσχόμενος είναι ο Σεπτέμβρης για τον Όμιλο Fourlis, όπως τόνισε χθες (10.9.2025) ο επικεφαλής της εταιρείας, Βασίλης Φουρλής, σε conference call, σημειώνοντας ότι «το τρίτο τρίμηνο του 2025 ξεκινά με ισχυρή απόδοση» και αναμένονται ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο.

Η διοίκηση αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία των νέων καταστημάτων FootLocker, επισημαίνοντας ότι στοχεύουν στο τέλος της χρονιάς ο αριθμός τους να έχει φθάσει τα 17. Παρά το γεγονός ότι δεν θα επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 20 καταστημάτων, το δίκτυο ήδη αποδίδει δυναμικά, με το περιθώριο EBIT να προσεγγίζει αυτό ώριμων καταστημάτων αθλητικών ειδών. «Η FootLocker δείχνει πολύ υποσχόμενη και κερδίζουμε μερίδιο στην αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Ομίλου Fourlis.

Για την Intersport, η εικόνα είναι επίσης θετική, με πωλήσεις αυξημένες κατά 13% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 και κατά 17% τους δύο πρώτους μηνες του τρίτου τριμήνου. Συνολικά, η αλυσίδα συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς, ξεπερνώντας σε ανάπτυξη τον κλάδο, ο οποίος εμφανίζει μονοψήφιους ρυθμούς.

Σημειώνεται ότι η ΙΚΕΑ καταγράφει σταθερή βελτίωση σε τριμηνιαία βάση. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο +8%. Στους δύο πρώτους μήνες του τρίτου τριμήνου η αύξηση ενισχύθηκε περαιτέρω, με +9% συνολικές πωλήσεις και +15% αύξηση στα υφιστάμενα καταστήματα. Η διοίκηση εκτίμησε ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας τη σημασία του Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με τις επενδύσεις, η ΙΚΕΑ προχωρά στην ανάπτυξη καταστημάτων νέας γενιάς, που θα έχουν μικρότερη κλίμακα, γύρω στα 2.500 τ.μ. Όπως επισήμανε ο ίδιος, «πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους έργα χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρωθούν. Υπάρχουν αρκετές πόλεις στην Ελλάδα που εξετάζουμε αν μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή την ιδέα. Για παράδειγμα, η Καλαμάτα είναι μια τοποθεσία που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα κατάστημα νέας γενιάς ΙΚΕΑ».

Όσον αφορά το έργο στο Ελληνικό τόνισε ότι «το 2026 είναι το καθοριστικό έτος, καθώς τότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατασκευές», με τις προπαρασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. «Ήδη σήμερα “τρέχουν” εργασίες, κυρίως όσον αφορά τον χώρο και την προετοιμασία για τη βάση του έργου», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Φουρλής.

Αναφορά έγινε και στη Ρουμανία, όπου, όπως παραδέχτηκε, «το σύνολο της αγοράς βρίσκεται υπό πίεση, όχι μόνο λόγω του ΦΠΑ, αλλά και εξαιτίας του κόστους χρηματοδότησης και των πολιτικών εξελίξεων». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο Όμιλος έχει περιθώρια να μετασχηματιστεί και να πετύχει, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα και να αναπτυσσόμαστε. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της αγοράς: το περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο και η ζήτηση είναι περιορισμένη. Όμως έχουμε επαρκή περιθώρια να κερδίσουμε μερίδιο και να διασφαλίσουμε τα αποτελέσματα που έχουμε θέσει ως στόχους από αυτή την περιοχή».

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το πρώτο εξάμηνο του 2025 έκλεισε με σημαντική βελτίωση. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 264 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, με τον ρυθμό να επιταχύνεται στο +13% το δεύτερο τρίμηνο. Στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού και επίπλων η άνοδος ήταν 3,9%, ενώ στη Βουλγαρία εγκαινιάστηκε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στην πόλη Pernik. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 87,6 εκατ. ευρώ από 95,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην επέκταση του δικτύου νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ, Intersport και FootLocker (7,5 εκατ. ευρώ).

«Συνολικά η απόδοση είναι ισχυρή και το τέλος της χρονιάς θα είναι ακόμη πιο δυνατό», κατέληξε η διοίκηση, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα πετύχει τους στόχους του για το 2025.