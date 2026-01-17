Επιχειρήσεις

Πέθανε στα 95 του ο Νίκος Στασινόπουλος της Βιοχάλκο

Πέθανε στα 95 του ο Νίκος Στασινόπουλος της Βιοχάλκο

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Στασινόπουλος, ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής βιομηχανίας και επί σειρά ετών κορυφαίο στέλεχος της Βιοχάλκο.

Η επίσημη αναφορά στον Νίκο Στασινόπουλο στην ιστοσελίδα του ομίλου είναι η εξής: «Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Στασινόπουλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική».

Η λιτότητα αυτή αποτυπώνει και τη φιλοσοφία ζωής ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες βιομήχανους. Τα τελευταία χρόνια, λόγω ηλικίας, είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Με τον θάνατό του, κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα.

