Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2025 – Χαμηλή ορατότητα το 2026 λόγω αυξημένου κόστους

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης (Thrace Group) κατέγραψε ισχυρή επίδοση το 2025, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση όγκων και σαφή βελτίωση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης διαμορφώθηκε σε 389,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 5,2% σε σχέση με το 2024, ενώ οι όγκοι πωλήσεων ενισχύθηκαν κατά 7,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική δυναμική του ομίλου.

Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε άνοδο, με το EBITDA να ανέρχεται στα 48,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,0%, και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 48,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 14,1% έναντι του 2024.

Αναφορικά με την τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου τριμήνου του 2026, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, αυτή θα υπερβεί σημαντικά την αντίστοιχη κερδοφορία του πρώτου τριμήνου του 2025.

Η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και οι απρόβλεπτες επιπτώσεις της καθιστούν αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς πρόβλεψης, όσον αφορά τη συνολική ετήσια κερδοφορία.

Αναφορικά με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Μαλάμος δήλωσε: «Σε ακόμη μία χρονιά χαμηλής ανάπτυξης για τις περισσότερες οικονομίες και έντονης αβεβαιότητας, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας βελτιωμένες χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο προϊοντικού χαρτοφυλακίου όσο και σε επίπεδο προσέγγισης της αγοράς, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, δημιουργεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η πρόσφατη εμπορική μας επέκταση, μέσω εξαγοράς, στην περιοχή της Ωκεανίας, ενισχύει περαιτέρω το διευρυμένο εμπορικό μας αποτύπωμα. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι, παρά τη δυσμενή τρέχουσα συγκυρία, η αναπτυξιακή μας πορεία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω».