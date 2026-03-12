Πλήγμα στο ελληνόκτητο τάνκερ Zefyros: Η ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα στη Βούλα και οι πλοιοκτήτες

Το Zefyros, ένα πλοίο 50.200 dwt (κατασκευής 2013), είναι ένα ελληνόκτητο τάνκερ, από αυτά που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών των τελευταίων 24ώρων και ανήκει στην Benetech Shipping, της οποίας ηγούνται οι κυπριακής καταγωγής Γιώργος και Βασίλης Μιχαήλ.

Ο Γιώργος Μιχαήλ, ίδρυσε την εταιρεία στην οποία έγινε αργότερα συνεταίρος και ο Βασίλης Μιχαήλ, παντρεμένος με τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου – Ευάγγελου Βακάκη, επικεφαλής του ομίλου Jumbo. Aπό κοινού ανέπτυξαν την εταιρεία που έχει στο στόλο της και άλλα τάνκερ πέραν του Zefyros που χτυπήθηκε στoν Κόλπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία Benetech Shipping ιδρύθηκε το 2005 και μετά από μια σειρά εξαγορών έφτασε -πριν από 5-6 χρόνια- να διαθέτει περί τα 14 tanker. Έχει έδρα στη Βούλα και ο στόλος της φέρεται να αποτελείται σήμερα από έξι δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.

Το Zefyros (IMO: 9515917), που ανήκει στο στόλο της Benetech είναι ένα tanker με σημαία Μάλτας και σύμφωνα με το marine traffic είναι συνολικού μήκους (LOA) 183 μέτρων και πλάτους 32,2 μέτρων ενώ αναπτύσσει ταχύτητα 0,5 ναυτικά μίλια την ώρα.

Επίσης, είναι το δεύτερο ελληνόκτητο πλοίο που δέχεται επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο, μετά το Star Gwyneth, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ της εταιρείας Star Bulk συμφερόντων του εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

Το Ζefyros πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. H επίθεση αποδίδεται σε μικρό σκάφος γεμάτο εκρηκτικά – ή πιθανότατα σε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone.

Σε βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σωστικά συνεργεία βοηθούν τους ναυτικούς του Zefyros προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Πέρα από το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ.