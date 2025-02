Πως προχωρούν τα έργα στη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνεται στην πορεία των έργων του Ελληνικού, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Lamda Development, σε τροχιά υλοποίησης έχουν μπει έργα – ορόσημα.

Κι αυτό την ώρα που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και οι πωλήσεις των πολυτελών κατοικιών που θα διαθέτει η μεγάλη αστική ανάπλαση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Νέα υπάρχουν για τα έργα στο παραλιακό μέτωπο καθώς το εμπορικό κέντρο με το όνομα Riviera Galleria, αφού ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές του βρίσκεται πλέον στη διαδικασία θεμελίωσης.

Το Riviera Galleria, η εμπορική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο του πρώην αεροδρομίου με την υπογραφή του κορυφαίου Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates), έχει συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 23.000 τ.μ. και για την κατασκευή του έχει επιλεγεί ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ (όμιλος Metlen). Το εμπορικό κέντρο, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN, αποτελείται από 3 διώροφα κτίρια, τα οποία συνθέτουν ένα κτιριακό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών και χώρων αναψυχής, ενώ διαθέτει υπόγειους χώρους βοηθητικών χρήσεων, περιβάλλοντα χώρο καθώς και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται σε 26 μήνες.

Σύντομα στην κύρια φάση των κατασκευαστικών εργασιών θα περάσει και το Ellinikon Mall στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το mall θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρo στη χώρα, 50% μεγαλύτερο σε επιφάνεια από το Mall του Αμαρουσίου και θα διαθέτει 280 καταστήματα «νέας γενιάς». Μέχρι σήμερα, έχουν συμφωνηθεί οι προκαταρκτικοί όροι (Heads of Terms) με μισθωτές για το 63% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο Ellinikon Mall. Πρόσφατα έγινε γνωστό, ότι εκτός του έργου του Ελληνικού βρίσκονται πλέον οι Ιταλοί της άλλοτε ισχυρής κατασκευαστικής εταιρείας Rizzani de Eccher, οι οποίοι, σε κοινοπραξία με τον Όμιλο ΑΒΑΞ, είχαν στρατηγικά τοποθετηθεί στην πρώτη φάση της ανέγερσης του The Ellinikon Mall, αναλαμβάνοντας τις προκαταρκτικές εργασίες. Ο λόγος της αποχώρησης τους μάλιστα σχετίζεται με το γεγονός ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πλέον την κατασκευή του έργου διεκδικούν πέντε ελληνικοί όμιλοι.

Πρόοδος υπάρχει και στο Little Athens, όπου πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα ακόμα πολυτελές οικιστικό συγκρότημα. Το έργο ονομάζεται Sunset Groves, είναι το έκτο οικιστικό συγκρότημα που λάνσαρε η Lamda στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό. Το συγκρότημα των 99 κατοικιών σχεδιασμένο από τους A&M Architects, βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από την παραλία και το The Ellinikon Park. Υπενθυμίζεται ότι έχουν λανσαριστεί ήδη 451 κατοικίες στα συγκροτήματα Park Rise (BIG), Pavilion Terraces, Promenade Heights, Atrium Gardens και Trinity Gardens της Little Athens.