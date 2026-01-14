Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier: Προειδοποιούν για λουκέτα με επιστολη – διαμαρτυρία στα αρμόδια υπουργεία – Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Ανοικτή επιστολή – διαμαρτυρία, προς το υπουργείο Οικονομικών, το Υπερταμείο και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα υπογράφοντα πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, όπου αναφέρουν την «εξαιρετικά κρίσιμη και πλέον μη βιώσιμη κατάσταση» στην οποία βρίσκονται ως αποτέλεσμα του νέου προμηθειακού καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier, το οποίο εφαρμόστηκε από 1η Αυγούστου 2025.

«Βρισκόμαστε πλέον σε οριακό σημείο. Το νέο προμηθειακό μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία» αναφέρουν στην επιστολή τους τα πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι μειώσεις στα καθαρά έσοδα είναι μετρήσιμες και εκτεταμένες. Σε δεκάδες περιοχές, τα Πρακτορεία αδυνατούν πλέον να καλύψουν βασικά λειτουργικά κόστη, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, με προφανείς συνέπειες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη γενικότερη κατάσταση της αγοράς. Αποτελούν άμεση συνέπεια συγκεκριμένων διοικητικών επιλογών και του μοντέλου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα ΕΛΤΑ από τη στιγμή που ανεστάλη η αυτόνομη λειτουργία της ΕΛΤΑ Courier και απομακρύνθηκαν στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της αγοράς ταχυμεταφορών».

«Αίτημα θεσμικής παρέμβασης

Παρά τη συνεπή αυτή στάση, δεν υπάρχει πλέον καμία οικονομική δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας μας. Δεν είναι δίκαιο τα Πρακτορεία να οδηγούνται σε κλείσιμο λόγω αστοχιών ή συνήθων πρακτικών της Διοίκησης, για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ελλείψει άμεσης παρέμβασης, τα περισσότερα Πρακτορεία θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε παύση λειτουργίας έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε την άμεση και ουσιαστική θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση του δικτύου Πρακτορείων ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Η κατάσταση είναι επείγουσα και κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα καταστήσει τη ζημιά μη αναστρέψιμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Από την πλευρά της η διοίκηση των των Ελληνικών Ταχυδρομείων, απαντά στους πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier με ανακοίνωση για το νέο προμηθειακό μοντέλο του Οργανισμού και τις αιτιάσεις τους πως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία.

«Τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του δικτύου last-mile, εφαρμόζουν από την 1η Αυγούστου 2025 το νέο προμηθειακό καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier, το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από έγκαιρη διαβούλευση και συστηματική ενημέρωση των συνεργατών της εταιρείας.

Το νέο μοντέλο επιβραβεύει την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση, προβλέποντας επιπλέον αμοιβή για την επίδοση την επόμενη ημέρα, με σαφή στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης του δικτύου.



Τα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου προμηθειακού δείχνουν ότι για περισσότερο από το 75% των πρακτόρων οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για οριζόντια μείωση αποδοχών αλλά για εξορθολογισμό και δικαιότερη κατανομή με βάση τον όγκο, το κόστος και την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας.



Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου, από την αρχική εφαρμογή, διαπιστώθηκε μείωση αμοιβής, η εταιρεία έχει ήδη καλέσει τους αντίστοιχους πράκτορες σε ατομικές συναντήσεις. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, με στόχο τη διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων, την αποτύπωση πραγματικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, την ​ προσαρμογή του μοντέλου.



Παράλληλα, εντός του 2025, αρκετοί πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier έχουν ήδη αναλάβει έργο διανομής και παραδοσιακού ταχυδρομείου, γεγονός που ενισχύει το συνολικό τους εισόδημα και διευρύνει το επιχειρησιακό τους αντικείμενο. Το ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά πρόσθετου έργου σε συνεργαζόμενους πράκτορες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, αποδοτικού και ποιοτικού δικτύου, διασφαλίζοντας την παρουσία των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα».