«Πράσινο φως» από τους μετόχους του ΟΠΑΠ στο deal με Allwyn

Η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ ενέκρινε κατά πλειοψηφία σήμερα Τετάρτη (7.1.2026) τη συμφωνία με την Allwyn για την συγχώνευση των δύο εταιρειών και την ολοκλήρωση του διασυνοριακού μετασχηματισμού που απαιτείται.

Η συμφωνία με την Allwyn αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό κλάδο τυχερών παιχνιδιών ενώ χαρακτηρίστηκε ως βήμα μετασχηματισμού για τις δύο εταιρείες από τον CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Όπως εξήγησε ο κ. Karas, θα δημιουργηθεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος φορέας λοταριών και παιγνίων, παγκοσμίως, ενώ δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να κατακτήσει και την πρώτη θέση της κατάταξης. Σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης για το νέο σχήμα ενώ θα εξεταστεί η είσοδος και σε άλλο χρηματιστήριο, πιθανόν του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης. Αναφερόμενος στη μερισματική πολιτική σημείωσε ότι θα διατηρηθεί ως έχει από τη νέα εταιρεία.

Η συναλλαγή ΟΠΑΠ – Allwyn προβλέπει ότι η δεύτερη θα εισφέρει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές του ΟΠΑΠ ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης των δύο εταιρειών, η Allwyn θα κατέχει 78,5% στο νέο σχήμα και οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ 21,5%.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεσμεύτηκε απέναντι στους μετόχους ότι δεν θα αλλάξει το management και η ομάδα διοίκησης ενώ η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελβετία δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας, με την νέα νομική μορφή να παρέχει ισχυρή προστασία στους μετόχους.

Σημειώνεται ότι τα επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ θα γνωστοποιηθούν με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις για το μοντέλο άσκησης από τους μετόχους του δικαιώματος εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συνένωσης των δύο εταιρειών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 ενώ η νέα Allwyn εκτιμάται ότι θα εμφανίσει για το 2025 προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ.