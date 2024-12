Πρατήρια Shell – The Love Van: Υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee στηρίζει το Love Van τα τέσσερα τελευταία χρόνια με κάρτες καυσίμων, αλλά και με τα απαραίτητα για την παρασκευή γευμάτων για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Τα δυο τελευταία χρόνια, η Shell είναι συνοδοιπόρος στην πρωτοβουλία The Love Van goes to school δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα να βιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού μαγειρεύοντας με την ομάδα του The Love Van στο σχολείο τους και διανέμοντας πλήρη γεύματα σε Οργανισμούς που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι μαθητές, υποστηρίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Από τότε που ξεκίνησε η δράση αυτή, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:

50 σχολεία

1000 μαθητές

5000 μερίδες

100 δομές έλαβαν φαγητό από την δράση

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Shell και το Love Van βρέθηκαν στο Πέραμα, κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προετοιμάζοντας και διανέμοντας σε συνεργασία με την δημοτική αρχή πάνω από 600 πλήρη γεύματα, ως μια ακόμα ένδειξη προσφοράς και συμπόρευσης με τους πολίτες της περιοχής.

H Shell, με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό ως βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της, χτίζει ένα μέλλον όπου κάθε άτομο και κάθε κοινότητα έχει ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθεί.

Με ενθουσιασμό και δέσμευση, εργαζόμενοι και συνεργάτες της Shell συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας τον χρόνο τους. Ο εθελοντισμός για την εταιρεία είναι ένας τρόπος να ενισχυθούν οι σχέσεις με την κοινότητα και να δημιουργήσουν έναν θετικό αντίκτυπο.

Η Γενική Διευθύντρια της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, Κίρκη Καλατζή δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνυπάρχουμε ενσυνείδητα με τον «πλησίον μας», στηρίζοντας έμπρακτα και συμβάλλοντας στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Με το “Love Van” δίνουμε ελπίδα σε συνανθρώπους μας και προάγουμε το αίσθημα του εθελοντισμού και για το προσωπικό μας αλλά και για τους μαθητές σε όλη τη χώρα που συμβάλλουν ενεργά».